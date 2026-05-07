越共中央总书记、国家主席苏林会见印度总统穆尔穆

越通社新德里——据越通社特派记者报道， 5月6日下午，正在对印度进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林在首都新德里的总统府会见了印度总统德罗帕迪·穆尔穆(Droupadi Murmu)。



印度总统穆尔穆热烈欢迎苏林总书记、国家主席对印度进行国事访问，并祝贺其获第十六届国会信任，当选国家主席。



苏林对再次访问美丽而富有传统的印度感到高兴；祝贺印度取得强劲的发展成就，并对穆尔穆总统在推动教育和高质量人力资源发展方面的倡议中发挥的作用表示钦佩。



苏林强调，越南的一贯政策为始终将发展对印关系置于优先位置。越南支持印度在地区和国际多边框架中发挥更大作用，支持印度推进“东向行动政策”，并加强与东盟国家的互联互通。



苏林高兴地通报了当天与印度总理纳伦德拉·莫迪举行会谈取得的圆满成果，表示双方一致同意在共享愿景、战略契合和务实合作精神基础上，将双边关系提升为“增强型全面战略伙伴关系”。双方同意进一步加强高层互访与接触，巩固政治互信；深化国防合作，特别是国防工业合作；在经贸合作方面实现突破；鼓励在信息技术、人工智能、6G、可再生能源、新技术、稀土以及和平利用核能等领域深化科技合作。



穆尔穆高度评价苏林总书记、国家主席与莫迪总理的会谈成果，对双方在此次访问期间将两国关系提升为“增强型全面战略伙伴关系”表示高兴，指出此举正值两国建立全面战略伙伴关系10周年之际，意义重大。



穆尔穆欢迎两国在苏林总书记、国家主席访印期间签署涵盖科技、网络安全、医疗、关键矿产、旅游等多个领域的多项合作文件。她强调坚定支持双方在新框架下进一步深化关系，认为加强双边合作将为两国人民带来切实利益，并以医疗合作为例，指出相关协议将有助于让更多高质量且价格合理的医疗产品惠及民众。



穆尔穆强调，印度始终将越南视为其“东向行动政策”和“印太倡议”中的重要头等重要伙伴，指出两国友好关系源远流长，由历史、文明和宗教价值紧密相连，这些纽带至今仍清晰可见，例如2025年佛陀舍利在越南供奉吸引了超过1500万人前来瞻仰，以及越南美山圣地所体现的两国文化交流印记。

越共中央总书记、国家主席苏林会见印度总统穆尔穆场景。图片来源：越通社

穆尔穆感谢越南支持尽早完成《东盟—印度货物贸易协定》（AITIGA）评估工作，并表示目前有400多家印度投资者在越南开展业务，希望越南继续依据“增强型全面战略伙伴关系”和本国法律为其创造有利条件，同时鼓励越南企业赴印度投资。



苏林希望穆尔穆总统关心并指导上述合作领域，特别是指示印度有关部门增加直航航班频次，取消对越南商品进入印度市场的关税和非关税壁垒。



为夯实双边关系基础，双方一致同意扩大文化、宗教、民间交流与教育合作。印度总统承诺继续在湄公河—恒河合作机制、印度经济技术合作计划（ITEC）及教育奖学金项目框架内支持越南，并希望两国之间的旅游往来进一步增加。



在地区和国际问题上，两国领导人一致同意继续在联合国、东盟等多边框架内密切协调。双方重申维护和平、稳定、安全以及航行与飞越自由和自由的重要性，坚持在国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）通过和平方式解决争端。



值此之际，苏林诚挚邀请穆尔穆总统尽早访问越南。穆尔穆总统愉快接受邀请，具体时间将通过外交渠道另行商定。



会见结束后，印度总统穆尔穆已设宴招待苏林一行，印度总理纳伦德拉·莫迪出席活动。（完）