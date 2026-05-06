越共中央总书记、国家主席苏林：越印共享愿景、战略契合、务实合作

越通社新德里5月6日—— 越通社特派记者报道，在对印度进行国事访问期间，当地时间5月6日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在印度世界事务委员会发表了题为“新纪元越印增强型全面战略伙伴关系：共享愿景、战略契合、务实合作”的政策演讲。



印度世界事务委员会是拥有80多年发展历史、享有崇高声誉的顶级战略研究机构，在确定印度对外政策方面发挥着先锋作用。



越南和印度迈向新的发展目标



在印度世界事务委员会发表政策演讲时，苏林强调，回顾两国数千年的形成与发展历程，历史和文化已成为连接印度与越南的牢固纽带。通过海上贸易路线，印度的宗教信仰、思想和文明等价值早已传播并融入越南人民的文化和精神生活。



苏林重申，越南始终铭记并珍视印度人民、各政党和政府在越南过去争取独立自由的斗争岁月里给予的巨大支持，以及在当今国家重建与发展事业中提供的宝贵援助。



他指出，80多年来，印度与越南的发展历程具有许多相似之处和重大成就。两国都从贫困的殖民地经济中走出，怀揣着为人民带来繁荣与幸福的渴望，逐步建立起独立、自主、强大的经济体。



在外交政策方面，两国秉持独立自主、坚韧、和平的共同观点，支持对话，并以积极、平衡和负责任的态度处理区域和全球问题，高度评价对方在双边和多边合作机制上扮演的角色。



两国都在纪念独立百年之际向新的发展目标迈进。在互信与紧密的基础上，两国关系逐步形成并发展：1972年建立外交关系，2007年提升为战略伙伴关系，2016年提升为全面战略伙伴关系，近年来不断得到扩大与深化。



国防安全合作仍然是两国战略支柱。教育培训、旅游和民间交流等领域也不断拓展，两国之间每周约有80个直达航班。



苏林认为，世界正经历前所未有的快速而深刻的变革，并带来巨大挑战；但变革也带来了机遇，关键在于把握机遇，若能相互连接，机遇将倍增。



越共中央总书记、国家主席苏林和印度世界事务委员会代表合影。图自越通社

巩固并进一步深化战略互信



在新背景下，双方需要巩固、革新并推动越印关系迈上新高度。苏林强调，越南和印度已成为和平、安全与发展问题上的伙伴，分享在国家建设、区域和全球事务以及国际关系方面的观点与愿景，并存在许多共同点。



这些连接纽带、共享愿景和战略契合是越南与印度加大合作力度，为新纪元两国发展事业做出切实贡献，并致力于营造更稳定、更可持续的区域和国际环境。



为推动越印合作关系迈入新阶段并提升至新高度，他希望双方进一步巩固和深化战略互信。这是维持关系稳定、促进有效合作与共同应对挑战的先决条件。



在新的阶段，双方应继续加强国家、国会、政党、人民、中央和地方等渠道的全面交流，扩大战略领域的合作，提升行动效果，在多边论坛上协调立场。



双方应加速在科学、创新与战略技术领域的合作，使其成为越印关系的重要支柱。越南特别重视与印度在科学技术尤其是半导体技术、人工智能和数字化转型等战略领域的合作。



另外，应传播文化社会价值，加强民间交流，促进教育、文化、旅游的合作，共同创造并巩固和平稳定的空间。



他强调，对越南而言，印度一直是极为重要伙伴，同时是可靠亲密的朋友。



迈入新纪元，苏林相信越印关系将更加强劲、更加务实地发展，两国间的联系将更加紧密，为两国的发展带来切实利益与成就，为地区乃至世界的和平、稳定、合作与繁荣做出积极贡献。



此前，苏林参观了由越通社举办的纪念越印全面战略伙伴关系建立10周年图片展。（完）