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越共中央政策与战略委员会主任阮青毅在印度会见印度共产党和印度共产党（马克思主义）领导人

在越共中央总书记、国家主席苏林于5月5日至7日对印度进行国事访问期间，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略委员会主任阮青毅在首都新德里分别会见印度共产党和印度共产党（马克思主义）领导人。

越共中央政策与战略部部长阮青毅与 印度共产党（CPI）总书记多赖萨米·拉贾 及双方代表参加会见。图自越通社
越共中央政策与战略部部长阮青毅与 印度共产党（CPI）总书记多赖萨米·拉贾 及双方代表参加会见。图自越通社

越通社河内——在越共中央总书记、国家主席苏林于5月5日至7日对印度进行国事访问期间，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略委员会主任阮青毅在首都新德里分别会见印度共产党和印度共产党（马克思主义）领导人。

在会见印度共产党总书记多赖萨米·拉贾时，阮青毅强调，越南共产党与印度共产党有着悠久的传统友谊，由两国历届领导人和人民共同培育。越南始终铭记印度共产党和人民在越南争取民族独立斗争以及当前国家建设与发展事业中给予的宝贵支持。

毅通报了越共十四大的成果，并表示两国领导人已一致同意本着“共享愿景、战略契合、务实合作”的精神，将双边关系提升为“增强型全面战略伙伴关系”。双方一致同意在新背景下推动双边关系向更深、更实、更具战略高度方向发展。

毅建议两党加强代表团互访，分享党建经验，加强对年轻一代关于两党团结友谊传统的教育，为越印关系以及世界和平、公平、民主与可持续发展作出贡献。

多赖萨米·拉贾对胡志明主席表示敬意，并向苏林总书记、国家主席及越南党和国家领导人致以问候，祝愿越南在革新事业和国家发展中不断取得新成就。他高度评价两国传统友谊，认为越印关系升级将为各领域全面合作开辟新机遇，符合双方利益与战略愿景。

当天下午，阮毅还会见了印度共产党（马克思主义）政治局委员阿伦·库马尔。库马尔祝贺越共十四大成功召开以及苏林同志当选越共中央总书记、国家主席。他表示密切关注并高度评价越南近40年革新取得的成就，相信越南将成功实现新时期发展目标。

毅高度评价印度共产党（马克思主义）在印度政坛的地位和作用，相信在该党总书记马里安·亚历山大·巴比领导下，将继续发挥影响力，为建设繁荣、公正的印度作出贡献。

双方一致同意继续推动经验交流，加强两党团结与协调，为巩固越印传统友谊作出贡献，并为地区和世界的和平、合作与可持续发展发挥积极作用。（完）

越通社
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