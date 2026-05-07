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越南外交部副部长黎氏秋姮会见法国SNCF国际总裁迪亚兹

5月7日，越南外交部副部长黎氏秋恒会见了来访的法国国家铁路公司(SNCF)旗下子公司SNCF国际总裁迭戈·迪亚兹（Diego Diaz）一行。

会见现场。图自越通社
会见现场。图自越通社

越通社河内——5月7日，越南外交部副部长黎氏秋恒会见了来访的法国国家铁路公司(SNCF)旗下子公司SNCF国际总裁迭戈·迪亚兹（Diego Diaz）一行。

在会见中，黎氏秋姮高度评价越法全面战略伙伴关系近期取得的积极发展，其中铁路和城市交通合作取得显著成效，而值得一提的是呠-河内站城市铁路线、龙边桥等具有象征意义的项目。

黎氏秋姮强调，SNCF与越南各机构和合作伙伴之间的合作成果丰硕，并且仍有提升空间。

黎氏秋姮在介绍越南经济社会和交通基础设施发展重点方向时，建议SNCF继续与越方密切配合，支持越南发展铁路工业，重点加强高素质人才培养、技术转让和经验分享，同时提升政策制定和投资管理能力。

黎氏秋姮强调，外交部始终愿意为各合作伙伴、企业和国际组织在越南有效开展各项计划和项目提供支持和便利，从而为加强越南与包括法国在内的各国之间的良好合作关系做出贡献。

迭戈·迪亚兹对SNCF与越南合作伙伴之间日益有效的合作表示高兴，认为这为推动越法双边关系发展作出了积极贡献。

迭戈·迪亚兹强调，SNCF愿继续同行并深入参与越南未来实现铁路工业发展目标的进程，其中包括建设现代化的本土铁路工业。（完）

铁路领域被确定为越法重要的优先合作事项之一。图自越通社

越法深化铁路领域交流与合作

越通社驻巴黎记者报道，3月23日，越南驻法国大使郑德海会见法国国家铁路公司(SNCF) 旗下SNCF International总裁迭戈·迪子心（Diego Diaz），共商铁路领域合作机会，特别是越南高速铁路的发展问题。

越通社
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