📝时评：越南在东盟中彰显“共同建造者”作用

越通社河内——在国际和地区局势快速复杂多变的背景下，自5月7日至8日在菲律宾举行的第48届东盟峰会不仅聚焦应对眼前挑战，还开启了实现《东盟共同体愿景2045》的新阶段。在此进程中，越南的作用日益凸显，从“积极参与者”转向“共同建造者”，为塑造新时期东盟战略优先事项和发展路径做出了重要贡献。



将愿景转化为实际行动



从形成《东盟共同体愿景2045》倡议最初阶段起，越南主动深度参与讨论过程，并提出多项建议，确保愿景的务实性和可行性以及成员国之间的利益平衡。越南一贯的方针是重点加强东盟内部团结，提升能力，并在地缘政治竞争加剧的背景下，最大限度地降低分裂风险。



值得关注的是，越南还主动将长期愿景转化为具体行动。这不仅提高了合作效率，也巩固了东盟在区域架构中的威望和中心地位。



当外部冲击日益增多，特别是中东冲突对全球能源供应链产生广泛影响时，越南展现了积极主动作用，提出增强东盟韧性的倡议，提议建立东盟成品油战略储备基金，以应对能源挑战，减少对外部供应的依赖。



与此同时，越南积极促进内部能源合作，与新加坡开发“东盟电网”。若得以实现的话，这将成为区域一体化能源市场的基石，也是保障供应稳定及支持能源转型进程的关键因素。

越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使参加东盟的各项活动。图自越通社

此外，越南在思维上的新亮点是将东盟合作范围扩展到区域之外。越南提议建立东盟成员国间的领事协调机制，加强在第三国对公民的领事保护。这是落实“东盟共同体”概念、为民众带来实实在在利益的重要一步。



担当协调与维护共识的因素



在东南亚深受大国战略竞争影响的背景下，维护内部团结统一是东盟保持中心地位的先决条件。在此进程中，越南成为重要的协调因素。



越南坚持平衡、灵活但原则一贯的立场，特别是坚持协商一致、不干涉内政以及在国际法基础上和平解决争端的原则。这是助力将利益存在差异的成员国寻求共识的“黏合剂”。



这一作用在东海问题或缅甸危机等敏感问题上表现得尤为明显。越南主张通过对话缩小分歧，推动内部达成共识。同时，这种方式还增强了东盟在处理与外部伙伴关系时的集体谈判地位。



在经贸领域，越南明确表明支持合作、避免对抗的立场，并鼓励东盟协调行动，而不是各自为政。

东盟秘书长高金华。图自越通社

从这一角度来看，越南不仅是一个积极的成员，而且扮演着“战略协调员”的角色。



促进经济互联的动力



在经济支柱方面，越南继续通过扩大贸易、投资和基础设施对接，成为促进区域一体化的主要动力之一。除了履行既定承诺外，越南还在供应链、能源和数字基础设施等关键领域主动提出新倡议。



越南通过协调“东盟一体化倡议”（IAI）在缩小发展差距方面也发挥了积极作用。通过促进物流对接、数字经济和基础设施建设，越南助力确保一体化进程更加包容，降低分化风险。



越南的这些提议符合区域经济转型趋势，即数字技术、清洁能源和基础设施对接正成为新的增长引擎。



越南的烙印日益清晰

东盟秘书长高金华（Kao Kim Hourn）表示，30多年来，越南一直是重要且具有建设性的成员，在政治安全、经济、文化社会三大支柱上均做出重要贡献。在东盟落实2045年愿景的背景下，越南的作用有望进一步提升。 ​ 高金华认为，随着越南政府总理黎明兴首次出席东盟峰会，越南新一代领导班子将继续展现出稳定性和战略眼光，为深度参与区域共同进程奠定坚实基础。



从合作伙伴的角度看，新西兰驻东盟大使乔安娜·安德森（Joanna Anderson）高度评价越南在能源安全和经济问题上的灵活协调作用。印尼驻东盟大使德里·阿曼（Derry Aman）强调，越南是团结因素，始终展现出对东盟核心原则的坚定承诺。



可以说，越南在东盟中的角色正向着更加深层和主动的方向转型。长期战略思维与具体务实行动的结合正助力越南在区域发展进程中留下鲜明的烙印。



在充满变数的一体化进程中，越南不仅在适应环境，而且正迈入“共同建造”的阶段，助力打造一个团结、坚韧并面向未来的东盟。（完）