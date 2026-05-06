菲律宾驻越大使：期待越南为东盟的发展做出实质且富有意义的贡献

越通社河内——应2026年东盟轮值主席国菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯的邀请，越南社会主义共和国政府总理黎明兴将率领越南高级代表团出席于2026年5月7日至8日在菲律宾宿务举行的第48届东盟峰会。



值此机会，菲律宾驻越南大使弗朗西斯科·诺埃尔·费尔南德斯三世（Francisco Noel R. Fernandez III）就黎明兴总理此次出访的意义以及峰会内容接受了越通社记者的采访。



据菲律宾驻越大使介绍，菲律宾期待会议将通过《宿务议定书》，旨在修改《东盟宪章》。



这也是非常重要的，因为这将是首次有11位国家元首或政府首脑出席会议，东帝汶于去年加入该组织，这是东盟历史上的新里程碑，因为我们的新成员将首次以东盟正式成员的身份参加会议。



菲律宾大使表示，东盟的优势之一在于成员国的多样性。每个国家都有其独特的优势，既可以为共同讨论做出贡献，也能借鉴他国的长处来弥补自身的不足。



越南长期以来在经济增长方面展现出了令人印象深刻的年度增速。菲律宾希望黎明兴总理能分享关于该地区如何能在面临各种区域冲突带来的挑战下，依然能够维持经济增长与发展的观点和意见。



东盟始终推动多边主义，坚持法治并加强国际法。菲方相信越南政府总理将就这些问题发表观点，进而提出富有意义和切实的意见。



菲律宾驻越南大使弗朗西斯科·诺埃尔·费尔南德斯三世表示，目前，东盟的发展进程建立在三大支柱之上：政治-安全共同体、经济共同体和文化-社会共同体。菲律宾与其他成员国始终确保所讨论的内容和优先事项都旨在巩固这三大支柱。菲律宾大使相信今年在菲律宾主席国任期下的讨论内容将继续为2027年新加坡担任轮值主席国做出富有意义的贡献。（完）

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