越共中央总书记、国家主席苏林在甘地纪念馆和印度胡志明主席雕像前敬献花圈



越通社河内——据越通社特派记者报道，在对印度共和国进行国事访问期间，5月6日上午，在正式欢迎仪式结束后，越共中央总书记、国家主席苏林率越南高级代表团前往印度首都新德里的甘地纪念馆，向圣雄甘地敬献花圈。



圣雄甘地（1869年10月2日—1948年1月30日）是著名政治活动家，被尊为印度“国父”，是印度人民的精神领袖。



敬献花圈后，越共中央总书记、国家主席苏林在留言簿上写道：“我和越南高级代表团怀着无比崇敬与感动之情缅怀圣雄甘地——这位伟大的领袖、和平、民族独立与非暴力精神的象征。他的生平与事业始终是亚洲乃至全世界民族独立斗争历史中的光辉典范。甘地的思想与意志，将永远成为印度人民、越南人民以及全人类自强不息精神的不竭源泉。”



越共中央总书记、国家主席苏林率团前往位于新德里二十国集团公园的胡志明主席雕像前敬献花圈。图自越通社

随后，越共中央总书记、国家主席苏林率团前往位于新德里二十国集团公园的胡志明主席雕像前敬献花圈。



胡志明主席雕像是一项具有特殊政治外交意义的工程，生动体现了两国领导人和人民之间的密切关系，以及印度国家和人民对胡志明主席乃至越南的深厚情谊。



该雕像由印度顶尖雕塑家之一、著名雕塑家拉姆·V·苏塔尔创作完成。雕像在创作过程中多次征求越南有关机构意见并进行调整，其视角朝向越南两大城市——首都河内和胡志明市。（完）



