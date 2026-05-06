越共中央总书记、国家主席苏林会见印度国家安全顾问多瓦尔

5月5日下午，正在对印度进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林在在新德里会见了印度国家安全顾问阿吉特·多瓦尔（Ajit Doval）。

多瓦尔表示，尽管“动荡”和“不确定性”成为当前国际形势的关键词，但在这样的环境中，稳定局势的关键在于相互信任和共同发展的愿望。因此，他希望两国继续加强合作与发展，将双边关系提升到新高度。印度始终将越南视为地区最重要的合作伙伴之一。

苏林强调，越印关系建立在牢固的政治互信基础之上，并具有战略视野和长期发展利益的高度契合。越南一贯重视并希望进一步加强与印度的关系，同时支持印度在地区和全球机制中发挥越来越重要的作用。苏林认为，鉴于双方巨大潜力，应在包括经济、科技、数字化转型、新技术、教育培训及民间交流等领域在内的各领域开展务实合作。

苏林建议，双方应加强战略信息共享，扩大在网络安全、数字基础设施保护、防范和打击高科技犯罪等方面的合作，提高应对非传统安全挑战的能力。

在越印全面战略伙伴关系基础上，苏林与多瓦尔特别强调，有必要在打击恐怖主义、跨国犯罪、网络诈骗及新兴威胁等方面加强高效协作，从而保障各自国家安全与社会秩序。推动安全与发展的联动，拓展在人工智能、数字化转型、创新、能源及高质量人力资源培训等战略技术领域的合作。

在地区和国际问题上，双方一致同意维护和平、稳定、安全以及航行和飞越安全与自由，在国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）的基础上以和平方式解决争端。

当天傍晚总书记、国家主席苏林一行会见了越南驻印度大使馆干部、工作人员及旅印越南人代表。苏林表示高兴地看到，旅印越南人社群不断发展壮大、团结一心、积极融入当地社会，为两国关系作出切实贡献。

谈及越印关系，苏林强调，此访期间代表团将开展一系列丰富务实的活动，进一步巩固政治互信，扩大务实合作，为两国关系注入新动力。（完）