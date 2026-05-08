波那加塔庙会：庆和省占族同胞的特色节日之一

波那加塔原本是占族人独具特色的建筑艺术遗产。据了解，该遗产建于8世纪至13世纪，用于供奉占族妈祖——婆那加女神。随着时间的流逝，古老的占族建筑依然得以保存至今。

农历三月，庆和省波那加塔（Pô Nagar）遗迹氛围坊变得格外神圣而热闹非凡。这些日子，组委会在波那加塔国家级特别遗迹举行了多项颇具意义的活动，包括开幕式、敲鼓开庙仪式、上香仪式、浴佛大典、母神更衣仪式、抬轿仪式、超度法会、放花灯活动、祈求国泰民安仪式等。络绎不绝的游客前来祭拜、参观，场面庄重肃穆。

占族德高望重人士邓晋年：“对于占族同胞来说，婆那加塔节具有十分重要的意义。来自各地的民众都会带着供品、水果以及虔诚之心前来祭拜，祈求风调雨顺、五谷丰登、生意兴隆、家庭平安、子孙健康。该节庆同时也是南中部地区各兄弟民族共同凝聚情感、弘扬传统文化价值的重要纽带。”

波那加塔原本是占族人独具特色的建筑艺术遗产。据了解，该遗产建于8世纪至13世纪，用于供奉占族妈祖——婆那加女神。随着时间的流逝，古老的占族建筑依然得以保存至今。

庆和省文化体育与旅游厅副厅长黎文华：“波那加塔遗迹于1979年被列为国家级遗迹。去年，政府总理签发决定将芽庄市波那加塔艺术建筑遗迹列为国家级特别遗迹。最近，政府已同意制定天依阿那圣母信仰档案，以递交联合国教科文组织公认为人类非物资文化遗产，因此我们已经与南中部地区各省职能部门合作，共同制定档案，同时研究附近地区的文化习俗，以体现这一信仰在文化传播方面的影响，以让天依阿那圣母信仰被列入地区乃至世界的非遗名单。”

波那加塔是四面八方游客一直向往的特色文化目的地。在这里，游客有机会聆听关于占族妈祖的故事，体验社区中世代流传下来的古老仪式，从而打造深度文化体验。该节日于5月11日结束。（完）