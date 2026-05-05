通过数字化方式向年轻人传播圣母祭祀信仰

怀着通过数字化方式向年轻人传播圣母祭祀信仰实践价值的愿望，胡志明市FPT大学的学生们前往顺化进行研究并记录顺化圣母祭祀信仰文化的独特之处，从朝文曲到特定的礼仪方式。

在收集数据后，项目团队把这些资料整合到越南圣母祭祀信仰数字化图书馆中，包括图片、仪式视频、采访内容及相关文献。同时，为了将这一遗产价值广泛传播给大众，他们利用社交媒体进行宣传，并以新颖的形式发布了许多关于这一信仰的视频，以吸引年轻人。

胡志明市FPT大学学生 文鸿天："这个项目已经开展了三年，这是我们团队一直追随的旅程。优秀艺人黎文悟给予了我们非常详细的指导，还提供了原始资料供我们数字化并上传到平台上。项目的目标是让年轻人主动去了解，从好奇心出发，主动在数字化平台上进行探索。"

胡志明市FPT大学讲师海媚："我们从最权威的地方收集资料，例如艺人或实际践行信仰的人士，来自河内、顺化、胡志明市等不同地区，并希望扩展到各个省份，以便我们拥有一个平台、拥有准确的信息流，同时也适合各位乩童，将那些形象传播给大家。"

顺化市香安坊居民阮春蔷薇："这是一种独特的文化，是顺化人特有的信仰，而不是迷信。在重大节日期间，年轻人参与得非常踊跃。我希望顺化的扶乩仪式能被更多年轻人了解，从而延续先辈留下的传统文化。"

顺化的圣母祭祀信仰源于北部地区越南人供奉女神——稻母的习俗，并结合了来自北方道教的一些元素。在向南迁徙的过程中，来到顺化-富春地区时，越南人吸收并融合了占婆居民对土地女神波那加的信仰。顺化的圣母祭祀信仰与北方有所不同，体现在供奉四府，即认为神灵存在于四境。

顺化市圣母祭祀信仰文化遗产协会会长黎文悟："我们的活动方向是恢复圣母祭祀信仰的精神遗产价值，并向所有乩童、道友以及各寺庙的守庙人传授，让他们对顺化市的圣母、列圣、诸仙有自己独特的奉祀感受。圣会专门教导关于行善避恶以助于世，圣会按照先辈留下的传统进行仪式。"

在数字化转型强劲推进的背景下，目前在网络空间上接触圣母祭祀信仰实践活动仍然零散且缺乏系统性。这在年轻人与遗产之间造成了显著的鸿沟，因为大多数认识停留在表面形象层面，缺乏实际体验和规范化的认知基础。在全国范围内开展关于圣母祭祀信仰实践价值的数字化项目，搭建了代际沟通的桥梁，将研究、数字化与实际体验紧密结合，以可持续的方式传播遗产价值。（完）