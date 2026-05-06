携手同舟共进 越南与东盟共绘发展新图景

应2026年东盟主席国菲律宾总统费迪南德·马科斯二世邀请，越南政府总理黎明兴于5月7日至8日率领越南高级代表团出席在菲律宾宿务省举行第48届东盟峰会。

2026年是东盟启动《东盟共同体愿景2045》以及政治安全、经济、文化社会和互联互通四大支柱战略计划的第一年。这将是建设一个团结、自强、发挥中心作用以促进合作和解决区域问题的重要指导框架。

越南外交部副部长邓黄江：本次会议不仅为东盟新一阶段发展指明方向，也是东盟展现自身韧性、适应能力和团结决心的重要契机，共同致力于建设一个以人民为中心、和平稳定、可持续发展的地区。

这是黎明兴总理在新职务上首次出国访问，也是他首次以新身份出席东盟峰会。黎明兴的出席有力体现了越南继续贯彻越共十四大精神，奉行独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展、多边化、多样化的对外路线；同时肯定东盟继续是越南对外政策总体中的首要战略优先。

越南外交部副部长邓黄江：越南参加此次峰会将聚焦以下若干重大优先事项：第一，与东盟各国密切配合，有效推动2026年东盟主席国年度优先事项和《东盟共同体愿景2045》的落实，致力于建设一个有韧性、活跃、创新、以人民为中心的东盟共同体。

第二，与东盟一道推动维护和平、安全与稳定的环境；高举国际法和多边主义的火炬；加强内部互联互通，同时扩大和深化与伙伴国的关系，从而巩固东盟在地区架构中的核心作用。

第三，积极参与会议的各项优先内容，特别是涉及能源安全、粮食安全和公民保护等紧迫问题。越南已主动研究、准备具体切实的提议和倡议，以提高东盟应对外部日益复杂变化和挑战的共同应对能力。

与会期间，黎明兴总理预计将与东盟各国领导人进行接触，以巩固友好关系、增进政治互信、推动务实有效的合作。邓黄江相信，基于此次出访的特殊意义、丰富的工作议程以及越南的充分准备，越南将继续肯定其主动、积极、真诚、负责任、愿为东盟的和平、稳定与发展共同作出贡献的形象。（完）