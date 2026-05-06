为越南创新创业生态体系注入发展新动力

在数字经济迅猛发展的背景下，创新创业正成为推动经济增长的重要动力。为了推动这一生态体系实现突破性发展，政府已颁布第86号决议，出台国家创新创业发展战略。该战略被寄予厚望，有望为越南初创企业群体开启一个新的发展阶段。

日韩印刷有限责任公司总经理阮氏红是2025年创新创业领域十大最具潜质的青年精英之一。目前，数字化转型趋势正在制造业中强劲推进。她也逐步将技术引入工厂运营，但在转型过程中，吸引资本问题仍是她面临的一大难题。

日韩印刷有限责任公司总经理阮氏红：“今年我们已经购买了两个先进设备，就是数字化设备，帮我我们公司在软件系统上进行有效管理和进行产品来源追溯。”

尽管创新创业生态体系正快速发展，但资金短缺仍是近年来许多创新型企业的共同困扰。此外，这些企业还面临支辅助政策机制不足以及缺乏有效对接等问题。鉴于上述现实情况，今年2月，河内创新中心股份公司正式成立，有望成为设在首都河内的越南国家级创新战略引领机构，发挥“中枢大脑”的作用，连接数据、资源、政策、技术与文化。

Sowareen公司董事长兼首席执行官 Jurgen CzinlinSky：“河内的创新中心将为河内吸引更多投资资金，为年轻人创造了更多工作岗位。我相信，在政府的支持、企业的积极参与下，该中心将为推进不仅是河内，乃至越南的经济社会发展做出积极贡献。”

第86号决议提出的目标也体现出长远视野和高度决心，例如到2030年，力争拥有至少1万家初创企业，其中成功孵化至少5家估值超过10亿美元的企业。

为实现这一目标，决议提出构建全面的创新创业生态体系，并配套多项同步解决方案，如完善支持创新创业的机制与政策、发展高质量人力资源、推动企业创新、加强国际联通等。这些举措被视为为生态体系注入强劲动力的“杠杆”。

CMC集团董事长阮忠政：“河内创新创业中心的成立已经凿开了此前其他创新创业中心的堵点。在‘政府-企业-学校’三方的有效合作对接的基础上，我相信我们将取得成功。”

凭借清晰的发展方向和坚定的决心，第86号决议有望将越南发展成为投资者青睐的目的地，并成为具有区域影响力的初创企业发展的“摇篮”。（完）