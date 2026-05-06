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印度总统德劳帕迪·穆尔穆和总理纳伦德拉·莫迪共同主持隆重仪式，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林一行对印度共和国进行国事访问。图自 越通社
印度总统德劳帕迪·穆尔穆和总理纳伦德拉·莫迪共同主持隆重仪式，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林一行对印度共和国进行国事访问。图自 越通社
印度总统德劳帕迪·穆尔穆和总理纳伦德拉·莫迪共同主持隆重仪式，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林一行对印度共和国进行国事访问。图自 越通社
印度总理纳伦德拉·莫迪迎接越共中央总书记、国家主席苏林。图自 越通社
印度总统德劳帕迪·穆尔穆和总理纳伦德拉·莫迪共同主持隆重仪式，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林一行对印度共和国进行国事访问。图自 越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与印度总统德罗帕迪·穆尔穆、总理纳伦德拉·莫迪在检阅台上参加升旗仪式。图自 越通社
越共中央总书记、国家主席苏林的欢迎仪式在首都新德里总统府隆重举行。图自 越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在欢迎仪式上同印度高级代表团成员握手致意。图自 越通社
越共中央总书记、国家主席苏林向印度总统德罗帕迪·穆尔穆和总理纳伦德拉·莫迪介绍越南高级代表团成员。图自 越通社
印度举行隆重仪式欢迎越共中央总书记、国家主席苏林访印
2026年5月6日上午，在首都新德里总统府，印度总统德劳帕迪·穆尔穆和总理纳伦德拉·莫迪共同主持隆重仪式，欢迎越共中央总书记、国家主席苏林一行对印度共和国进行国事访问。
2026年05月06日星期三 12:30
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#苏林
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