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1953年12月，党中央和胡志明主席决定开辟具有战略性进攻：歼灭驻守奠边府的法国精锐远征军据点群。图自越通社
1953年12月，党中央和胡志明主席决定开辟具有战略性进攻：歼灭驻守奠边府的法国精锐远征军据点群。图自越通社
武元甲大将与越南人民军总参谋部对奠边府战役作战计划进行剖析。图自越通社
武元甲大将与越南人民军总参谋部对奠边府战役作战计划进行剖析。图自越通社
战士们翻山越岭、涉水前进，向奠边府挺进。图自越通社
战士们翻山越岭、涉水前进，向奠边府挺进。图自越通社
运输粮食服务战役的自行车运输队行进在路上。图自越通社
运输粮食服务战役的自行车运输队行进在路上。图自越通社
炮兵战士将重达数十吨的大炮拖入战场。图自越通社
炮兵战士将重达数十吨的大炮拖入战场。图自越通社
将火炮撤出阵地，从速战速决到稳扎稳打，越南军队改变了战法。这是总司令武元甲作出的极为艰难却十分英明的决定。图自越通社
将火炮撤出阵地，从速战速决到稳扎稳打，越南军队改变了战法。这是总司令武元甲作出的极为艰难却十分英明的决定。图自越通社
武元甲大将在下达进攻奠边府据点群命令前观察战场。图自越通社
武元甲大将在下达进攻奠边府据点群命令前观察战场。图自越通社
在武元甲大将的直接指挥下，奠边府战役指挥部为每一场战斗制定了详细的作战计划。图自越通社
在武元甲大将的直接指挥下，奠边府战役指挥部为每一场战斗制定了详细的作战计划。图自越通社
战士们在两次战斗间隙，在战壕中抓紧时间阅读家书。图自越通社
战士们在两次战斗间隙，在战壕中抓紧时间阅读家书。图自越通社
1954年5月7日，越南人民军“决战决胜”的旗帜在法国军队奠边府据点群指挥部地堡上空高高飘扬。图自越通社
1954年5月7日，越南人民军“决战决胜”的旗帜在法国军队奠边府据点群指挥部地堡上空高高飘扬。图自越通社
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奠边府大捷：英雄史诗与无畏牺牲的永恒回响

奠边府大捷是20世纪反对殖民主义、争取独立自由斗争中的光辉里程碑，是越南人民保卫祖国的光辉历史中一场具有战略决战意义的战役，众志成城凝聚民族与时代力量。这一胜利是英雄史诗与无畏牺牲的永恒回响。

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#奠边府 #战役

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