Vietnam+ (VietnamPlus)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
Multimedia
图片
图表新闻
Mega Story
视频
播客
1953年12月，党中央和胡志明主席决定开辟具有战略性进攻：歼灭驻守奠边府的法国精锐远征军据点群。图自越通社
武元甲大将与越南人民军总参谋部对奠边府战役作战计划进行剖析。图自越通社
战士们翻山越岭、涉水前进，向奠边府挺进。图自越通社
运输粮食服务战役的自行车运输队行进在路上。图自越通社
炮兵战士将重达数十吨的大炮拖入战场。图自越通社
将火炮撤出阵地，从速战速决到稳扎稳打，越南军队改变了战法。这是总司令武元甲作出的极为艰难却十分英明的决定。图自越通社
武元甲大将在下达进攻奠边府据点群命令前观察战场。图自越通社
在武元甲大将的直接指挥下，奠边府战役指挥部为每一场战斗制定了详细的作战计划。图自越通社
战士们在两次战斗间隙，在战壕中抓紧时间阅读家书。图自越通社
1954年5月7日，越南人民军“决战决胜”的旗帜在法国军队奠边府据点群指挥部地堡上空高高飘扬。图自越通社
奠边府大捷：英雄史诗与无畏牺牲的永恒回响
奠边府大捷是20世纪反对殖民主义、争取独立自由斗争中的光辉里程碑，是越南人民保卫祖国的光辉历史中一场具有战略决战意义的战役，众志成城凝聚民族与时代力量。这一胜利是英雄史诗与无畏牺牲的永恒回响。
2026年05月07日星期四 08:15
Facebook
Twitter
收藏
打印
Copy link
关注 VietnamPlus
#奠边府
#战役
相关新闻
奠边府大捷72周年：续写英雄史诗，开创美好未来
05/05/2026 11:24
越共中央书记处常务书记陈锦秀赴奠边省开展缅怀英烈活动
28/04/2026 16:34
羊蹄甲花开扮靓西北山林 成为奠边旅游名片
14/03/2026 10:00
奠边省街头羊蹄甲竞相绽放
28/02/2026 09:00
河内——空中奠边府：越南本领与智慧的胜利
19/12/2025 08:15
空中奠边府——永远回响的英雄史诗
18/12/2025 16:27
武元甲大将书籍《奠边府》阿拉伯语版正式出版
11/12/2025 11:40
印度举行隆重仪式欢迎越共中央总书记、国家主席苏林访印
06/05/2026 12:30
得乐省古林中的“驯象人”：与大象同行的守护者
06/05/2026 08:15
探寻广义省丝绸瀑布原始壮美之景
05/05/2026 08:15
雄芦古祠春曲的永恒生命力
04/05/2026 08:15
第80号决议：70年保护与传承木偶戏艺术
03/05/2026 09:00
黎明兴总理主持隆重宴会招待日本首相高市早苗
02/05/2026 22:00
日本首相高市早苗访越欢迎仪式隆重举行
02/05/2026 11:32
獭洞 - 主山国家公园的迷人之处
02/05/2026 09:00
日本首相高市早苗抵达河内 开始对越南进行正式访问
01/05/2026 19:39
越南劳动荣光：与时代同行 与国家共成长
01/05/2026 09:00
胡志明战役——1975年春季总进攻与崛起中具有决定性战略意义的战役
30/04/2026 09:00
播撒爱国种子 培育祖国未来新苗
29/04/2026 08:15
越南党和国家领导人入陵瞻仰胡志明主席
28/04/2026 09:12
北花村原生态之美：古老土屋与慢生活的诗意栖居
28/04/2026 08:15
美同铸铁手工艺村——百年炉火不熄，铸就新价值
27/04/2026 09:00
越南全国各地隆重举行雄王祭祀大典
26/04/2026 14:04
独具特色的雄王庙迎轿仪式
26/04/2026 09:00
越共中央总书记、国家主席苏林进香缅怀历代雄王
26/04/2026 08:55
“脸谱绘制”——越南丛剧艺术的灵魂
25/04/2026 09:00
韩国总统李在明偕夫人在还剑湖畔漫步
24/04/2026 08:15
下载更多
主页
时政
时评
国际
经济
社会
体育
文化
科技
环保
旅游
媒体中心
Mega Story
图表新闻
图片
视频
播客