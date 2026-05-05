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绸瀑布高约300米，层层叠落，水流沿岩壁飞泻而下，宛如一条长长的丝绸铺展于群山峭壁之间。图自 越通社
原始静谧的丝绸瀑布景观。图自 越通社
丝绸瀑布周边保存完好的原始森林生态系统。图自 越通社
丝绸瀑布四周被广袤而壮观的原始森林环绕，展现出大自然的雄浑之美。图自 越通社
丝绸瀑布流淌而下的水源，长期滋养着山西下地区加东族（Ca Dong）居民的生活，与当地社区紧密相连。图自 越通社
原始森林掩映下的丝绸瀑布。图自 越通社
探寻广义省丝绸瀑布原始壮美之景
广义省山西下乡巴赫村的丝绸瀑布，至今仍保留着原始而壮丽的自然风貌。瀑布高约300米，层层叠落，最上方的水流如白练般倾泻而下，宛如一条飘落山间的丝绸。
2026年05月05日星期二 08:15
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