Multimedia
图片 图表新闻 Mega Story 视频 播客
绸瀑布高约300米，层层叠落，水流沿岩壁飞泻而下，宛如一条长长的丝绸铺展于群山峭壁之间。图自 越通社
绸瀑布高约300米，层层叠落，水流沿岩壁飞泻而下，宛如一条长长的丝绸铺展于群山峭壁之间。图自 越通社
原始静谧的丝绸瀑布景观。图自 越通社
原始静谧的丝绸瀑布景观。图自 越通社
丝绸瀑布周边保存完好的原始森林生态系统。图自 越通社
丝绸瀑布周边保存完好的原始森林生态系统。图自 越通社
丝绸瀑布四周被广袤而壮观的原始森林环绕，展现出大自然的雄浑之美。图自 越通社
丝绸瀑布四周被广袤而壮观的原始森林环绕，展现出大自然的雄浑之美。图自 越通社
丝绸瀑布流淌而下的水源，长期滋养着山西下地区加东族（Ca Dong）居民的生活，与当地社区紧密相连。图自 越通社
丝绸瀑布流淌而下的水源，长期滋养着山西下地区加东族（Ca Dong）居民的生活，与当地社区紧密相连。图自 越通社
原始森林掩映下的丝绸瀑布。图自 越通社
原始森林掩映下的丝绸瀑布。图自 越通社
0
1
2
3
4
5

探寻广义省丝绸瀑布原始壮美之景

广义省山西下乡巴赫村的丝绸瀑布，至今仍保留着原始而壮丽的自然风貌。瀑布高约300米，层层叠落，最上方的水流如白练般倾泻而下，宛如一条飘落山间的丝绸。

关注 VietnamPlus
#美景 #瀑布 #旅游 #莱州省

相关新闻