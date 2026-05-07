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印度国家证券交易所主席欢迎越共中央总书记、国家主席苏林到访。图自越通社
印度国家证券交易所首席执行官欢迎越共中央总书记、国家主席苏林到访。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与印度国家证券交易所主席及首席执行官在总部合影留念。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在印度国家证券交易所现场。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林访问印度国家证券交易所并举行敲钟仪式。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与代表团在印度国家证券交易所合影。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林访问印度国家证券交易所并举行敲钟仪式。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在印度国家证券交易所（NSE）鸣钟。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在印度国家证券交易所（NSE）鸣钟。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林访问印度国家证券交易所
在对印度共和国进行国事访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林于2026年5月7日上午访问了位于孟买的印度国家证券交易所（NSE），并受邀参加敲钟仪式。
2026年05月07日星期四 14:46
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