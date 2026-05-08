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77岁的艺人奇有福是赖恩村画作家族的第9代传人。图自越通社
77岁的艺人奇有福是赖恩村画作家族的第9代传人。图自越通社
51岁的范功开艺人表示，目前在赖恩村，除了奇有福艺人外，只剩下他一人继续坚持这门手艺，完整掌握并实践木刻版印刷画的技艺。图自越通社
51岁的范功开艺人表示，目前在赖恩村，除了奇有福艺人外，只剩下他一人继续坚持这门手艺，完整掌握并实践木刻版印刷画的技艺。图自越通社
雕刻木版不仅要求手艺人的手部力量与耐力，还需要记忆力和图像思维能力；工匠必须完全反向雕刻，所有线条、纹样都要“逆转方向”。图自越通社
雕刻木版不仅要求手艺人的手部力量与耐力，还需要记忆力和图像思维能力；工匠必须完全反向雕刻，所有线条、纹样都要“逆转方向”。图自越通社
从已刻好纹样的木版出发，工匠使用由稻草灰和银树叶制成的黑墨，均匀地印在画纸表面。图自越通社
从已刻好纹样的木版出发，工匠使用由稻草灰和银树叶制成的黑墨，均匀地印在画纸表面。图自越通社
与采用多版套色的其他民间画种不同，赖恩村画先用木版定型线条，之后才进行手工上色，使每一幅画都成为独一无二的作品。图自越通社
与采用多版套色的其他民间画种不同，赖恩村画先用木版定型线条，之后才进行手工上色，使每一幅画都成为独一无二的作品。图自越通社
《八音图》是赖恩村画中艺术价值最高的作品之一。身着“仙袍”传统服饰演奏乐器的少女形象，正是顺化优雅、端庄之美的化身。图自越通社
《八音图》是赖恩村画中艺术价值最高的作品之一。身着“仙袍”传统服饰演奏乐器的少女形象，正是顺化优雅、端庄之美的化身。图自越通社
为服务旅游业，艺人范功开还创新雕刻了顺化风景的木版，如天姥寺、长钱桥等，将赖恩村画从服务于信仰的画种转变为独特的旅游纪念品。图自越通社
为服务旅游业，艺人范功开还创新雕刻了顺化风景的木版，如天姥寺、长钱桥等，将赖恩村画从服务于信仰的画种转变为独特的旅游纪念品。图自越通社
游客亲手完成一幅赖恩村画时感到十分欣喜。图自越通社
游客亲手完成一幅赖恩村画时感到十分欣喜。图自越通社
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守护顺化赖恩村著名民间画

在顺化古都人民的信仰生活中存在了400多年的赖恩村画，曾一度濒临失传。尽管该画种已得到复兴，但至今其生机仅存于少数艺人的双手之上，给这门深具信仰印记的民间画种提出了传承保护的课题。

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#赖恩村画 #顺化民间艺术 #越南木版画 #非遗传承 #手工上色 #顺化旅游纪念品 #八音图 #信仰与艺术

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