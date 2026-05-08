Vietnam+ (VietnamPlus)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
Multimedia
图片
图表新闻
Mega Story
视频
播客
77岁的艺人奇有福是赖恩村画作家族的第9代传人。图自越通社
51岁的范功开艺人表示，目前在赖恩村，除了奇有福艺人外，只剩下他一人继续坚持这门手艺，完整掌握并实践木刻版印刷画的技艺。图自越通社
雕刻木版不仅要求手艺人的手部力量与耐力，还需要记忆力和图像思维能力；工匠必须完全反向雕刻，所有线条、纹样都要“逆转方向”。图自越通社
从已刻好纹样的木版出发，工匠使用由稻草灰和银树叶制成的黑墨，均匀地印在画纸表面。图自越通社
与采用多版套色的其他民间画种不同，赖恩村画先用木版定型线条，之后才进行手工上色，使每一幅画都成为独一无二的作品。图自越通社
《八音图》是赖恩村画中艺术价值最高的作品之一。身着“仙袍”传统服饰演奏乐器的少女形象，正是顺化优雅、端庄之美的化身。图自越通社
为服务旅游业，艺人范功开还创新雕刻了顺化风景的木版，如天姥寺、长钱桥等，将赖恩村画从服务于信仰的画种转变为独特的旅游纪念品。图自越通社
游客亲手完成一幅赖恩村画时感到十分欣喜。图自越通社
守护顺化赖恩村著名民间画
在顺化古都人民的信仰生活中存在了400多年的赖恩村画，曾一度濒临失传。尽管该画种已得到复兴，但至今其生机仅存于少数艺人的双手之上，给这门深具信仰印记的民间画种提出了传承保护的课题。
2026年05月08日星期五 08:15
Facebook
Twitter
收藏
打印
Copy link
关注 VietnamPlus
#赖恩村画
#顺化民间艺术
#越南木版画
#非遗传承
#手工上色
#顺化旅游纪念品
#八音图
#信仰与艺术
相关新闻
东湖民间画制作技艺：UNESCO的急需保护的非物质文化遗产
22/12/2025 08:00
一周要闻：东湖民间画制作技艺被列入《急需保护的非物质文化遗产名录》
12/12/2025 06:00
UNESCO将东湖民间画制作技艺列入《急需保护的非物质文化遗产名录》
11/12/2025 08:15
UNESCO将东湖民间画制作业列入《急需保护的非物质文化遗产名录》
09/12/2025 22:12
越南水上木偶戏和东湖民间画亮相“越南日”活动
07/11/2024 11:44
用心传承东湖民间画生命力的工匠
09/02/2025 08:00
顺化市以社区之力唤醒遗产
21/03/2026 11:55
顺化市立安潟湖的诗意之美
09/03/2026 08:15
越共中央总书记、国家主席苏林访问印度国家证券交易所
07/05/2026 14:46
奠边府大捷：英雄史诗与无畏牺牲的永恒回响
07/05/2026 08:15
印度举行隆重仪式欢迎越共中央总书记、国家主席苏林访印
06/05/2026 12:30
得乐省古林中的“驯象人”：与大象同行的守护者
06/05/2026 08:15
探寻广义省丝绸瀑布原始壮美之景
05/05/2026 08:15
雄芦古祠春曲的永恒生命力
04/05/2026 08:15
第80号决议：70年保护与传承木偶戏艺术
03/05/2026 09:00
黎明兴总理主持隆重宴会招待日本首相高市早苗
02/05/2026 22:00
日本首相高市早苗访越欢迎仪式隆重举行
02/05/2026 11:32
獭洞 - 主山国家公园的迷人之处
02/05/2026 09:00
日本首相高市早苗抵达河内 开始对越南进行正式访问
01/05/2026 19:39
越南劳动荣光：与时代同行 与国家共成长
01/05/2026 09:00
胡志明战役——1975年春季总进攻与崛起中具有决定性战略意义的战役
30/04/2026 09:00
播撒爱国种子 培育祖国未来新苗
29/04/2026 08:15
越南党和国家领导人入陵瞻仰胡志明主席
28/04/2026 09:12
北花村原生态之美：古老土屋与慢生活的诗意栖居
28/04/2026 08:15
美同铸铁手工艺村——百年炉火不熄，铸就新价值
27/04/2026 09:00
越南全国各地隆重举行雄王祭祀大典
26/04/2026 14:04
独具特色的雄王庙迎轿仪式
26/04/2026 09:00
越共中央总书记、国家主席苏林进香缅怀历代雄王
26/04/2026 08:55
下载更多
主页
时政
时评
国际
经济
社会
体育
文化
科技
环保
旅游
媒体中心
Mega Story
图表新闻
图片
视频
播客