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“驯象人”视那些“大象伙伴”如家中亲人。图自越通社
在近40度的天气里，驯象人需与大象一同徒步穿越丛林数公里，寻找食物和水源。图自越通社
一头“年迈”的大象个体在中心得到照料与饲养。图自越通社
健康的大象个体在中心受控的自然环境中得到照料。图自越通社
在古林中“放养大象”非常辛苦，因此需要有责任心并对大象怀有特殊感情的人。图自越通社
健康的大象个体在自然森林中自在悠闲地生活。图自越通社
受伤的大象在半野生环境中得到照料，并每日监测伤口。图自越通社
与大象救援和照料工作相伴十多年，高春宁先生视这些大象如家庭成员，与它们同甘共苦、分享快乐。图自越通社
这头名字叫Jun的大象于2015年被中心救助，当时腿部因陷阱受重伤，经过多次手术，如今已健康强壮地长大。图自越通社
工作人员照料并处理大象的伤口。图自越通社
一头“大象伙伴”正向驯象人撒娇。图自越通社
得乐省古林中的“驯象人”：与大象同行的守护者
在奔敦的轮斑树林如火的烈日下，驯象人仍与他们的“大象伙伴”一同奔波，寻找水源、食物，并照料大象的健康。
2026年05月06日星期三 08:15
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