奠边府大捷72周年：续写英雄史诗，开创美好未来

越通社河内——五月份回到英雄的奠边这片土地，纪念奠边府大捷72周年的氛围从各处历史遗迹蔓延至每一个村寨。从当年的惨烈战场，到如今的华丽蜕变，奠边省在经济增长、扶贫减贫、基础设施建设及民生保障方面取得了显著成果，为新阶段的发展奠定了坚实基础。



辉煌历史成就成为旅游支点



五月的奠边府街道上旗花灿烂。A1高地、德卡斯特里地堡、奠边府战役指挥部以及奠边府大捷博物馆等历史遗迹群，吸引了大量国内外游客前来参观并探寻历史。这些遗迹空间不仅重现了那段峥嵘岁月，还成为了传统教育、激发民族自豪感的“红色地标”。



来自河内的游客阮氏秋霞女士表示，以前她只通过书本了解到奠边府是一个惨烈的战场。然而，当她亲身踏上这片土地时，真切感受到了这里的巨大变化：市容整洁大方、生活节奏充满活力、人民热情好客。她参观了奠边府大捷博物馆以及德卡斯特里地堡、奠边府战役指挥部和A1高地等多处遗迹。



据奠边省文化、体育与旅游厅代厅长陈海河介绍，今年假期，该部门主动同步开展了多项文化、体育和旅游活动以服务民众与游客。其中，最突出的是在博物馆和各处遗迹区举办的陈列与展览活动，这为广泛传播奠边府大捷的历史价值做出了积极贡献。



2025年，奠边省接待游客量超过140万人次，为该省的经济增长做出了重要贡献。2026年，旅游业确立了接待游客超过160万人次的目标，其中海外游客力争达到1万人次以上；旅游总收入预计约2.88万亿越盾，游客平均停留时间约为3天。为了实现这一目标，该省将继续开发特色旅游产品，提升服务质量，有效挖掘新路线、新景点，逐步将旅游业打造成为当地的重要经济产业。



游客参观 A1 丘遗迹。图自越通社

奠边这片英雄土地实现强力转型



从曾经创造“煊赫五洲、震动地球”的奠边府大捷的惨烈战场到如今的奠边省，正一步步焕发新颜。从充满活力的生活节奏，到城乡同步发展的繁荣景象，这种变化清晰可见。该省中心地区基础设施投资建设与改造正朝着同步化、现代化的方向迈进；街道日益整洁宽敞，发展空间不断拓展，为促进商业与服务业的发展创造了有利条件。



这些转变体现在一系列积极的经济社会指标中。2025年，该省地区生产总值（GRDP）增长率约达7.34%，工业生产增长超过10%，国家预算收入较上年增长近32%。



可持续扶贫工作取得了显著成效，多维贫困户比例降至约17.66%，年均下降近4%。数以万计的住户在住房、生计及优惠信贷方面获得支持，逐步稳定了生活并实现可持续脱贫。



经济社会基础设施继续得到同步投资，其中，使用国家电网的住户比例超过96%，农村居民使用卫生用水的比例超过92%。奠边机场等重点工程以及区域互联互通交通系统的完善，正逐步破解“瓶颈”，拓展发展空间并吸引投资。



发挥历史价值，迈向可持续发展



越共奠边省第十五次代表大会（2025-2030年任期）决议提出了将奠边省建设成为绿色、智能、可持续经济体，并力争成为该地区较为发达省份的目标。奠边省设定的经济增长目标为年均10%至11%，到2030年人均GRDP达到1.15亿越盾。



从高空俯瞰奠边府大捷博物馆

奠边省委书记陈进勇表示，为了实现这一目标，该省确定了三个突破口。首先是完善机制政策、提高竞争力，并将其视为吸引社会资源的“钥匙”。行政改革得到大力推进，针对部分重点项目实施的“绿灯”机制有助于缩减70-90%的审批时间，为企业和投资者创造便利条件。



在旅游领域上，奠边省致力于将其发展成为尖端经济产业，并重点打造基于三大支柱的产品：历史与灵性、各民族文化特色以及生态旅游与度假。其中，集中建设奠边府-巴空（Pá Khoang）国家旅游区被确定为亮点，旨在提升竞争力并吸引游客。



尽管72年已经过去，但奠边府大捷的回响依然历久弥新。这场历史性胜利所蕴含的团结精神、自力更生与自强意志得到了传承，并成为推动奠边省快速、可持续发展的核心内在动力。在曾经是残酷战场的这片土地上，一个焕然一新的奠边省正日益蓬勃发展，在融入国际与发展的征程上迈出坚实的步伐。（完）