时政

越共中央书记处常务书记陈锦秀：及时将党的决议转化为政策和法律

5月5日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在岘港市和庆、莲沼和海云三坊开展接待选民活动。

越共中央书记处常务书记陈锦秀发表讲话。图自越通社
越共中央书记处常务书记陈锦秀发表讲话。图自越通社

越通社岘港市 ——5月5日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在岘港市和庆、莲沼和海云三坊开展接待选民活动。

中央书记处常务书记陈锦秀听取三个地方选民的意见，并明确指出，对于民众提出的合理意见，市政府要及时加以解决。未来的核心任务是继续将党的各大主张体制化为法律、具体机制和政策，以使其尽早落地生效，特别是在科技、创新、数字化转型和完善两级地方政府模式等领域。

vnanet-cu-tri.jpg
岘港市选民吴英文提问。图自越通社

莲沼坊选民高度评价近期越共中央政治局、中央委员会已颁布多项具有战略意义的大型专题决议，其中包括关于科技、创新和数字化转型的第57号决议、关于融入国际的第59号决议、关于革新立法执法工作的第66号决议、关于发展民营经济的第68号决议，以及关于能源安全、教育培训、医疗卫生、国有经济和越南文化发展的各项决议。选民认为这是一个全面的决议体系，体现了创新思维、长远眼光以及在新阶段为国家发展创造动力的决心。

陈锦秀提及了推动中央政治局的新决议快速转化为法律法规和具体政策的突破性措施。他说，这是中央始终关注并指导落实的事项，因为决议只有在得到良好组织落实并为人民带来具体成果时才真正具有价值。

关于推动体制化的措施，中央已确定此为关键环节，中央政治局、中央书记处将继续指导国会党委、政府党委及相关机构在决议颁布后，紧急核查、制定修订、补充计划和颁布相关法律、法令、机制、政策，克服决议具体化迟缓的状况。此内容也与落实中央政治局关于立法执法工作的第66号决议相关联。

对于跨行业、跨区域的决议，中央将加强在领导、指导重大内容（如科技突破发展、数字化转型、民营经济发展、教育、医疗、能源）的统一协调机制。中央政治局、中央书记处将指导完善各部委、地方之间的协调机制，明确责任分工，避免重叠、推诿责任，同时指导狠抓落实，确保最高效率，为民众和企业提供最好、最及时的服务。

中央政治局、中央书记处将继续指导严格执行党关于带头模范责任、干部党员责任和第一责任人责任的规定，以任务落实结果、服务民众的成效、民众和企业的满意度作为评价干部、对党组织进行评级以及对干部党员及机关单位进行分类管理的标准。（完）

越通社
#越共中央书记处常务书记陈锦秀 #接待选民活动 #第57号决议 #第66号决议 #岘港市 岘港市
关注 VietnamPlus

从决议到实践

相关新闻

更多

国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社

国会主席陈青敏：继续革新立法思维 提升监督工作实效

陈青敏建议，2026年，国会应继续革新立法思维，提升立法质量，以落实越共十四大决议，中央政治局、中央书记处和中央委员会的主张和结论，旨在促进经济社会发展，确保国防安全，建设政治体系。最终目标是进一步提高人民的物质和精神生活水平。

越南外交部副部长邓黄江。外交部供图

越南重申对东盟共同体建设进程的承诺

应2026年东盟主席国菲律宾总统费迪南德·马科斯二世邀请，越南政府总理黎明兴将于5月7日至8日率领越南高级代表团出席在菲律宾宿务省举行第48届东盟峰会。

越南驻斯里兰卡兼驻马尔代夫大使郑氏心。图自越通社

为越南与斯里兰卡关系注入新动力

应斯里兰卡民主社会主义共和国总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林及越南高级代表团将于2026年5月7日至8日对斯里兰卡民主社会主义共和国进行国事访问。

日本首相高市早苗。图自越通社

日本首相称访问越南和澳大利亚成果突出

据越通社驻东京记者报道，5月4日，日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）在澳大利亚首都堪培拉向媒体发表讲话时，突出了其访问越南和澳大利亚之旅所取得的成果，特别是在经济安全领域的合作。

游客在奠边府大捷博物馆参观奠边府战役全景画。图自越通社

奠边府大捷72周年：续写英雄史诗，开创美好未来

五月份回到英雄的奠边这片土地，纪念奠边府大捷72周年的氛围从各处历史遗迹蔓延至每一个村寨。从当年的惨烈战场，到如今的华丽蜕变，奠边省在经济增长、扶贫减贫、基础设施建设及民生保障方面取得了显著成果，为新阶段的发展奠定了坚实基础。

2026年4月份政府例行新闻发布会。图自越通社

政府例行新闻发布会：确保精简行政审批事项和经营规定方案取得实质性成效

5月4日晚，在2026年4月政府例行新闻发布会上，回答越通社记者提出有关按照中央第18-KL/TW号结论精简行政审批事项和经营条件的问题时，司法部副部长阮清净透露， 4月14日，政府常务委员会发出通知，指示各部门和部级机关开展核查工作，确保部级层面仅实施不超过其管理领域行政审批事项总数的30%，将2026年的行政审批时间和合规成本在2024年基础上一律削减50%；力争至少削减30%的有条件经营行业，并取消全部不必要的经营条件。

东盟各国大使与丹麦外交部代表合影留念。图自越通社

越南接任哥本哈根东盟协调委员会主席一职

越通社驻欧盟记者报道，自2026年5月初起，越南驻丹麦大使阮黎清已正式接替泰国大使，就任哥本哈根东盟协调委员会主席一职。移交仪式在泰国驻丹麦大使馆隆重举行。丹麦外交部代表及若干相关部门机构代表、各研究机构领导、学者、丹麦企业与协会代表，以及部分国家驻丹麦大使等50多位代表出席了仪式。

记者鲁德罗内尔·高什采访雷娜·马尔瓦教授。图自越通社

印度学者高度评价苏林总书记、国家主席访问印度之旅的意义

应印度总理纳伦德拉·莫迪邀请，越共中央总书记、国家主席苏林将于5月5日至7日对印度进行访问。此访恰逢纪念越印建立全面战略伙伴关系10周年。值此机会，《印度时报》对德里大学国际商务与地缘政治专家、《印越关系：发展动力与战略对接》一书作者里娜·马尔瓦进行了专访。