越共中央书记处常务书记陈锦秀：及时将党的决议转化为政策和法律

越通社岘港市 ——5月5日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在岘港市和庆、莲沼和海云三坊开展接待选民活动。



中央书记处常务书记陈锦秀听取三个地方选民的意见，并明确指出，对于民众提出的合理意见，市政府要及时加以解决。未来的核心任务是继续将党的各大主张体制化为法律、具体机制和政策，以使其尽早落地生效，特别是在科技、创新、数字化转型和完善两级地方政府模式等领域。

岘港市选民吴英文提问。图自越通社

莲沼坊选民高度评价近期越共中央政治局、中央委员会已颁布多项具有战略意义的大型专题决议，其中包括关于科技、创新和数字化转型的第57号决议、关于融入国际的第59号决议、关于革新立法执法工作的第66号决议、关于发展民营经济的第68号决议，以及关于能源安全、教育培训、医疗卫生、国有经济和越南文化发展的各项决议。选民认为这是一个全面的决议体系，体现了创新思维、长远眼光以及在新阶段为国家发展创造动力的决心。



陈锦秀提及了推动中央政治局的新决议快速转化为法律法规和具体政策的突破性措施。他说，这是中央始终关注并指导落实的事项，因为决议只有在得到良好组织落实并为人民带来具体成果时才真正具有价值。



关于推动体制化的措施，中央已确定此为关键环节，中央政治局、中央书记处将继续指导国会党委、政府党委及相关机构在决议颁布后，紧急核查、制定修订、补充计划和颁布相关法律、法令、机制、政策，克服决议具体化迟缓的状况。此内容也与落实中央政治局关于立法执法工作的第66号决议相关联。



对于跨行业、跨区域的决议，中央将加强在领导、指导重大内容（如科技突破发展、数字化转型、民营经济发展、教育、医疗、能源）的统一协调机制。中央政治局、中央书记处将指导完善各部委、地方之间的协调机制，明确责任分工，避免重叠、推诿责任，同时指导狠抓落实，确保最高效率，为民众和企业提供最好、最及时的服务。



中央政治局、中央书记处将继续指导严格执行党关于带头模范责任、干部党员责任和第一责任人责任的规定，以任务落实结果、服务民众的成效、民众和企业的满意度作为评价干部、对党组织进行评级以及对干部党员及机关单位进行分类管理的标准。（完）