政府副总理范氏清茶在老街省开展选民接待活动

5月5日上午，老街省国会代表团在老街省会议中心举行第十六届国会第一次会议后的国会代表与选民见面会。越共中央书记处书记、政府副总理范氏清茶出席见面会。

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老街省委委员、老街省第十六届国会专职副团长崇阿冷代表省国会代表团通报了2026年第一季度老街省及全国经济社会发展情况，报告了第十六届国会第一次会议的结果以及代表团在会议期间的活动情况。

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在会议上，当地选民提出了7组意见，集中于促进农林业发展的政策及各项国家目标计划；对高山地区的基础设施（交通、电力、水利）进行投资建设；医疗卫生与食品安全；乡级编制指标、工作岗位及津贴制度等。

会议现场。图自越通社

范氏清茶在见面会上就选民关心的问题进行了交流和解答。

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会议期间，范氏清茶见证了越南农业与农村发展银行（Agribank）老街省分行向优抚对象、贫困户及工人劳动者捐赠13亿越盾，首都金属开采与加工股份公司向老街省捐赠200套电脑。

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同日上午，老街省国会代表团在老街坊开展选民接待活动，听取该省部分乡、坊选民的意见。

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选民们在活动中建议国会代表审议并报告有关部门，研究修改与调整乡级人民议会领导管理人员的职务津贴制度及干部组织架构；针对边境坊乡级公职人员的待遇政策；以及将少数民族和山区乡的地区津贴标准从0.3提高至0.5或更高水平。

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对于选民代表提出的意见和建议，国会代表团代表及老街省人民委员会领导当场按照其职责进行解答。同时认真听取并吸收了选民的建议，以便整理后提交至国会。（完）

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