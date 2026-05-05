越南主动同东盟“掌舵”应对全球变局

越通社河内——第48届东盟峰会将于5月7日至8日在菲律宾举行，预计将为东盟新发展阶段提出重要的战略方向。在峰会前夕，越通社驻雅加达记者就峰会重点以及越南政府总理黎明兴出席会议的意义采访了越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使。



关于峰会的主要重点，孙氏玉香表示，地区和世界形势正在发生快速、难以预料的变化。中东紧张局势影响能源价格、海运及全球供应链；大国竞争加剧；保护主义抬头和对多边主义的信任下降，对巩固东盟团结提出了迫切要求。2026年的主题“共同掌舵未来”体现了分担责任、共同行动、共同塑造未来的决心。



预计峰会将聚焦三大重点。第一，制定东盟应对中东局势及其外溢影响（特别是对能源安全、粮食安全和供应链的影响）的统一方法；同时加强对该地区东盟公民的保护。这些内容已在近期部长级会议上进行交流，体现了东盟的快速反应能力。



第二，推动落实《东盟共同体愿景2045》。2026年是将愿景付诸实践的关键之年，采取巩固和平环境、尊重国际法和共同准则的措施。经济方面，东盟继续加强内部互联互通，升级《东盟货物贸易协定》，加快《东盟数字经济框架协定》谈判，在《区域全面经济伙伴关系协定》等框架内扩大合作；同时利用绿色经济、数字经济、创新创意和人工智能等新增长动力。



第三，全面讨论地区和国际问题，包括东海、各大国政策调整、网络安全、技术安全及能源转型等挑战；从而发挥东盟的中心作用，维护和平、稳定的环境，提升地区地位。



关于越南今后在东盟中的作用和贡献，孙氏玉香认为，第48届东盟峰会具有特殊意义，因为这是黎明兴在新岗位上的首次出访。出席会议明确体现了越南对独立、自主、和平、合作与发展的外交路线的承诺，其中东盟是首要战略优先，直接关系到国家安全与发展。



落实越共十四大的方向及相关主张，越南不仅积极参与，还将主动提出倡议、塑造合作内容并在关键问题上引导讨论。在峰会上，黎明兴总理将为东盟应对地缘政治动荡、能源和粮食冲击以及大国竞争的共同努力作出实质贡献，其中包括提出关于应对中东局势外溢影响的框架倡议。



越南将与其他成员国密切协调，有效推动2026年主席年各项优先事项及《东盟共同体愿景2045》的落实，朝着建设一个韧性、活跃、创新、以人民为中心的共同体迈进；同时继续遵守国际法，扩大经济联系，深化与伙伴国的关系，从而肯定东盟的中心作用。



借此机会，黎明兴总理预计将与东盟各国领导人举行双边会晤，以巩固友好关系，增强政治互信，推动务实合作，为双边关系及东盟共同体的凝聚力注入新动力。（完）







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