为越南与斯里兰卡关系注入新动力

越通社河内——应斯里兰卡民主社会主义共和国总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林及越南高级代表团将于2026年5月7日至8日对斯里兰卡民主社会主义共和国进行国事访问。



值此机会，越通社驻南亚记者对越南驻斯里兰卡兼驻马尔代夫大使郑氏心就此次访问的意义以及推动两国关系的前景进行了采访。



郑氏心大使表示，自1970年7月21日越南与斯里兰卡正式建交以来的56年间，两国间的传统友好关系在多个领域上不断得到巩固与发展。



最为突出的是，两国之间拥有高度且罕见的政治互信与稳定性。斯里兰卡是较早与越南建立关系的南亚伙伴之一，对越南给予极大的支持。



双边贸易规模虽仍然有限，但保持了稳定的增长势头，且产业结构具有很强的互补性。此外，得益于两国在地理、历史和文化上的诸多相似之处，农业、渔业、教育、文化、旅游、宗教及民间交流等其他领域也取得了积极进展。



可以说，越南与斯里兰卡的关系目前已跨越了“传统友好”阶段，迈向了拥有巨大挖掘潜力的务实合作发展阶段。凭借坚实的基础、两国领导人与人民的共同决心以及两国经济互补性，越斯关系正面临着蓬勃发展、提质增效、走深走实并具有长期战略意义的诸多机遇。



苏林总书记此次访问体现了越南对斯里兰卡传统友好合作伙伴的高度重视。这也是双方全面评估建交50多年来合作成果的契机，进而确定具体方向和措施，推动两国关系迈上新高度。



在两国经济都进入重要且深度的转型阶段这一背景下，此次访问除了增强政治互信外，还将成为双方讨论促进经贸投资合作措施的机会；扩大在农业、高科技、渔业、教育培训、旅游、物流等潜力领域的合作；并签署或推动达成新的合作协议。



双方希望此次访问能为两国关系注入新动力并构建新的合作框架；通过具体的合作协议，在经贸、投资、农业、航空、物流等领域实现突破，同时开辟新的合作方向。



在接下来阶段，越南预计将重点推进若干重大方向，旨在加强并深化与斯里兰卡的合作关系。



首先，通过维持党、政府、国会等各层级代表团互访，继续巩固并深化现有的良好政治外交基础；发挥双边合作机制的效能；加强政策磋商，并在国际和地区论坛上保持密切协调，特别是在联合国和“南南合作”框架内。



其次，推动经贸合作向务实、可持续方向发展，确定必须实现从“潜力”向“具体成果”的转化。



其三，在已签署的合作机制和文件基础上，推进安全、国防及司法合作；扩大海事安全、网络安全以及参与联合国维和行动等领域的合作。



其四，拓展数字化转型、数字经济、绿色经济、可再生能源、可持续农业、海洋经济及物流等新兴潜力领域的合作。



其五，通过多样化、创新的方式加强民间交流、文化与教育合作，为两国关系夯实坚实的社会基础。



越方期待并坚信，越南与斯里兰卡的友好合作关系将持续强劲发展，为地区的和平、稳定与共同发展做出积极贡献。（完）

越通社