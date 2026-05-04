越南与斯里兰卡分享水文气象领域经验

越通社河内——5月4日，越南农业与环境部水文气象局在河内与由斯里兰卡农业、畜牧、土地与水利部及斯里兰卡气象局、亚洲防灾减灾中心（ADPC）代表组成的代表团举行工作会谈。



会谈由水文气象局副局长邓青梅主持，水文气象局下属各专业单位领导出席。斯里兰卡方面由农业、畜牧、土地与水利部秘书维克拉马辛格任团长。



邓青梅在工作会谈中强调，此次访问不仅是专业交流的机会，也有助于增进越南与斯里兰卡以及亚洲地区的友好合作关系。两国都是受气候变化和极端天气现象严重影响的国家，因此实现水文气象现代化是保护人民生命财产安全、推动可持续发展的紧迫任务。



会谈中，双方就信息技术基础设施现代化、高性能计算在天气预报中的应用，以及开展防灾预警能力提升项目等方面的经验进行了交流与分享。斯里兰卡工作团还了解了越南水文气象现代化改造的相关计划和项目。



在活动框架内，代表团参观了国家水文气象预报中心及水文气象信息与数据中心，实地了解预报工作的运营、管理和技术应用实践。



双方表示相信，通过对话和相互学习，水文气象领域的合作将继续得到加强，有助于提升未来防灾减灾和适应气候变化的能力。（完）

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