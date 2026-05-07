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越共中央总书记、国家主席苏林圆满结束对印度共和国的国事访问

据越通社特派记者报道，在圆满结束自5月5日至7日对印度的国事访问后，当地时间5月7日晚，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团已离开孟买国际机场，前往斯里兰卡对该国进行从5月7日至8日的国事访问。

越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团已离开孟买国际机场。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团已离开孟买国际机场。图自越通社

越通社河内——据越通社特派记者报道，在圆满结束自5月5日至7日对印度的国事访问后，当地时间5月7日晚，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团已离开孟买国际机场，前往斯里兰卡对该国进行从5月7日至8日的国事访问。

访问印度期间，越共中央总书记、国家主席苏林与印度总理纳伦德拉·莫迪举行会谈，并共同见证双方合作文件交换仪式，以及会见记者；分别会见印度总统德劳帕迪·穆尔穆，印度国家安全顾问，印越友好协会主席，并在印度世界事务委员会发表施政演讲；出席越印创新论坛等。

在首都新德里的活动结束后，苏林前往孟买市，分别会见了马哈拉施特拉邦首席部长德文德拉·法德纳维斯、马哈拉施特拉邦邦长吉殊努·德夫·瓦尔马；会见部分印度龙头企业领导，在越印企业论坛发表演讲，在印度国家证券交易所敲钟等。

在各场会谈与会晤中，双方对两国建立全面战略伙伴关系框架10年来在许多领域取得的卓越发展成就表示高兴。其中，政治互信日益得到巩固，国防—安全合作不断深化，成为战略支柱，经贸投资合作持续发展，双边贸易额逐年稳步增长，2025年达到超过164亿美元，民间文化交流继续成为亮点。

双方一致同意本着“共享愿景、战略契合、务实合作”的精神，将关系提升为“增强型全面战略伙伴关系”，为双边关系开启新发展阶段。

为使增强型全面战略伙伴关系具体化，双方进行了坦诚交流并就继续深化各合作领域的战略方向达成共识。

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印度孟买市官员到机场欢送苏林一行。图自越通社

在经济、贸易和投资合作方面，应继续向平衡与互利方向进一步提升双边贸易额，力争到2030年双边贸易额达到250亿美元，消除贸易壁垒，为彼此商品进入对方市场创造便利条件。

双方一致同意以科技、创新和数字化转型作为关系新发展阶段的动力，扩大并进一步推动在半导体、人工智能、信息技术、6G、医疗、关键矿产开采加工、和平利用核能等核心技术领域的合作。

关于地区和国际问题，双方强调，继续保持密切协调，在联合国、东盟及东盟主导机制等多边论坛上相互支持。双方也强调了维护和平、稳定，确保航行飞越安全与自由，以及在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上以和平方式解决争端的重要性。

值此之际，越共中央总书记、国家主席苏林与纳伦德拉·莫迪总理共同见证了在科技、关键矿产、医疗、旅游与文化、金融、网络安全、地方合作、审计等多个领域的合作文件签署和交换仪式。同时，一致同意指示各部委、行业抓紧有效落实已达成的协议，推动越印关系进入新发展阶段。（完）

越通社
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