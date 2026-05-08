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《河内公约》助力越南走在打击网络犯罪最前沿

随着网络犯罪日益成为最紧迫的跨境安全挑战之一，越南正日益将自己定位为全球网络治理的积极贡献者。越南近期批准了《联合国打击网络犯罪公约》（《河内公约》），标志着这一努力迈出了里程碑的一步。

越南军队电信集团网络安全公司（Viettel Cyber Security）曾荣获2022年网络安全卓越奖（Cybersecurity Excellence Awards 2022）亚洲区多项大奖。图自越通社
越南军队电信集团网络安全公司（Viettel Cyber Security）曾荣获2022年网络安全卓越奖（Cybersecurity Excellence Awards 2022）亚洲区多项大奖。图自越通社

越通社河内——随着网络犯罪日益成为最紧迫的跨境安全挑战之一，越南正日益将自己定位为全球网络治理的积极贡献者。越南近期批准了《联合国打击网络犯罪公约》（《河内公约》），标志着这一努力迈出了里程碑的一步。

4月7日，越共中央总书记、国家主席苏林签署了批准该公约的决定。十天后，越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在纽约正式向联合国法律事务厅递交了越南的批准书。

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越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使向联合国法律事务厅递交越南的批准书。越南外交部供图

继2025年10月在河内发挥谈判核心作用并主办公约开放签署仪式后，此举进一步强调了越南在推进国际反对网络犯罪合作中的领导作用。国际专家认为，越南的早期批准发出了其致力于多边主义和国际网络治理的强烈信号。

日本国际基督教大学的斯蒂芬·纳吉教授表示，越南正寻求展示自己是“建立网络空间多边协议的可靠国际伙伴”。他指出：“其服务于双重目标是与他方合作应对国外的动荡网络因素，及确保这些行为不会造成国内的社会经济不稳定。”他补充说，越南正日益将自己定位为东南亚领先的网络参与者。

纳吉教授指出：“这表明越南认真对待其作为地区和全球利益相关者的角色。”他补充说，河内还希望确保网络空间不会成为影响国家发展和治理的不稳定源头。

发展中国家在网络治理中拥有更大发言权

目前已有75个国家签署了该公约，公约将在获得40个国家批准后正式生效。虽然公约的签署期限截止至2026年12月31日，但澳大利亚新南威尔士大学澳大利亚国防学院的卡尔·塞耶（Carl Thayer）教授表示，在签署期结束前就有可能获得所需的批准数量，从而使公约在90天后生效。

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澳大利亚新南威尔士大学澳大利亚国防学院的卡尔·塞耶（Carl Thayer）教授。图自越通社

然而，部分分析人士指出，地缘政治动态可能会影响各国推进批准进度。尽管如此，公约可以显著增强国际社会对发展中国家塑造全球治理框架能力的信心。

纳吉教授说：“如果公约付诸现实，我们可能会看到对越南等国家的信心得以树立，相信它们能够领导国际公约，助力塑造和稳定国际秩序。”

越南加强网络安全工作

越南正值国内数字互联互通迅速增长和网络威胁上升之际推动网络治理。

据公安部网络安全与高新犯罪防治局副局长何文北称，越南的网络攻击规模和复杂程度持续增长。仅在2025年，就有数千起网络攻击针对全国的政府机构、组织和企业。勒索软件事件大幅增加，影响了3000多家企业。

该官员警告称，攻击日益不仅针对大型企业，还针对中小企业、服务提供商和互连供应链，增加了广泛中断的风险。截至2026年1月，越南拥有超过8560万互联网用户，约占总人口的84.2%，互联网普及率位居全球第12位。

虽然数字连接的快速扩张为创新和经济增长创造了巨大机遇，但也增加了对网络安全、数据保护和打击高科技犯罪国际合作的需求。专家表示，越南积极参与《河内公约》，与其在数字时代的广泛发展导向密切相关。

卡尔·塞耶教授观察到，在越共中央总书记、国家主席苏林的领导下，越南在追求更深层次的国际融合和数字化转型的同时，加快了精简政治体制的努力。据卡尔·塞耶教授称，越南正寻求从主要基于外国投资的出口模式转向由创新、高技术和更高国内价值创造驱动的模式。

在此背景下，专家认为，越南在塑造全球网络规范方面的积极作用不仅增强了国际安全合作，也支持了该国未来建立安全且具有韧性的数字经济的雄心。

公安部网络安全与高新犯罪防治局局长黎春明少将在接受越通社记者采访时表示，该公约涵盖了当今社会和全球社区面临的新挑战。因此，将其转化为国内法律，使各国能够批准并共同履行承诺至关重要。

除了巩固法律框架的努力外，越南当局近年来还加大了对多起特别严重的网络欺诈案件的打击力度。值得注意的是，河内警方破获了一些引起广泛关注的重大案件，包括涉及傅德南（别名：Mr Pips）、黎克午（Mr Hunter）以及其他73名被告的欺诈和洗钱案。值得关注的是，在《河内公约》得到签署后，当局已在新加坡和澳大利亚识别并追回与 Mr Pips 团伙相关的资产。

外交部常务副部长阮明羽表示，虽然越南的技术能力和解决网络犯罪的能力可能落后于更发达的国家，但已采取了积极的领导姿态，展示了一个准备好与国际社会站在一起应对紧迫网络安全挑战的发展中国家的坚定决心和承诺。（完）

2025年10月，作为东道国，越南已与联合国配合，成功举办了以“打击网络犯罪，共担责任，面向未来”为主题的《联合国打击网络犯罪公约》开放签署仪式。图自越通社

越南向联合国交存《河内公约》批准书

当地时间4月17日下午，越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在位于美国纽约的联合国总部向联合国法律事务厅（OLA）交存了联合国《关于打击网络犯罪公约》（《河内公约》）的批准书。

越通社
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跨部门代表团成员。图自越通社

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