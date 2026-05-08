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范氏清茶副总理：力争2026年7月27日前归集至少500具烈士遗骸

5月8日，越共中央书记、政府副总理范氏清茶在与国家烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会工作组举行座谈时强调，这是一项特别艰巨的任务，需要高度专业水平和科学性，尤其是在信息解码、数据分析、集体墓葬区域确认以及DNA鉴定等环节。

会议现场。图自政府门户网站
会议现场。图自政府门户网站

越通社河内——5月8日，越共中央书记、政府副总理范氏清茶在与国家烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会工作组举行座谈时强调，这是一项特别艰巨的任务，需要高度专业水平和科学性，尤其是在信息解码、数据分析、集体墓葬区域确认以及DNA鉴定等环节。

她要求国防部指导政策与社会局为“500个昼夜行动”配备专责干部；同时按照责任到人、任务到岗、专业深入、高效落实的方向，完善工作组活动规章和工作计划。

关于宣传工作，范氏清茶表示，宣传计划分为三个阶段，一直持续到2027年7月27日战役结束。每个阶段必须有具体的目标，并提醒在5月和6月期间，需抓紧时间在重点地区开展采样和寻找工作，抢在雨季来临之前完成；同时，对可行性较高的档案，如崑嵩、广义和广治省的集体墓穴，加快推进科学研讨会，以便在条件允许时尽早开展实地发掘和搜寻。

她同时要求加快“500昼夜战役”进度管理软件的开发，以实现报告工作自动化；明确DNA样本数量、可利用的档案资料、可核查性高的档案数量以及各阶段的宣传目标等指标。需要立即完成的任务必须在5月份内完成。

她表示，国家指导委员会将尽快组织进度核查、具体分工，并对各地方、军区进行实地检查。战役必须取得实质性成果，力争到2026年7月27日找到并归集至少500具烈士遗骸。

自2026年4月2日发动的“500昼夜战役”目前已进入加速阶段。据国防部政策与社会局的报告，国防部已发布多项重要指导性文件，旨在解决专业、技术和组织实施方面的困难；同时完善烈士遗骸样本信息管理软件，以服务数据数字化工作。

据统计数据显示，从2026年3月15日至5月6日，各力量已寻找、归集了358具烈士遗骸，其中包括国内51具、在老挝36具、在柬埔寨271具。

在国际合作方面，政府特别工作组常设机构已对在老挝的各支搜寻队伍的作业条件进行了考察和检查，并建议补充车辆和装备。各军区、地方正在为2026年5月、6月和7月举行的烈士遗骸追悼和安葬仪式做准备。

为在以前的战场地区开展搜寻，越南国防部已在河江省渭川县、老街省、谅山省部署排雷工作，共有26个单位、3000余名干部战士参与。至今已排查近1000公顷，完成计划的22%以上。（完）

同塔省军事指挥部K91队在柬埔寨搜寻烈士遗骸。图自越通社

越南启动“烈士遗骸搜寻归集与身份鉴定500天行动”

该计划的内容包括寻找并归集约7000具烈士遗骸，对尚未确认身份的遗骸完成样本采集；对约1.8万份烈士遗骸样本进行DNA鉴定，建成、完善并运行烈士亲属基因数据库，服务于烈士身份比对与鉴定工作，完成服务于寻找归集工作的排雷工作等。

越通社
#范氏清茶 #归集 #烈士遗骸 越南
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