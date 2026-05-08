消除童婚 点亮山区孩子未来之路

越通社河内 ——莱州省蒲山夹（音译：Pu Sam Cap）曾是一个童婚率较高的地区，如今该村在遏制这一陋习方面取得了显著成效。政府、学校和社区的协同努力逐步改变了人们的认知，帮助许多孩子有机会继续上学，走向可持续的未来。



在蒲山夹乡农赫（Noong Heo）中学，关于童婚和近亲结婚的宣传活动成为学校不可或缺的一部分。



农赫中学教师阮氏清表示，老师们不仅传授知识，还引导学生的人生观，帮助他们认识到学习是改变未来的重要途径。此外，学校还组织座谈会、生活技能俱乐部、性别与儿童权利专题活动，帮助学生提高认识，主动对童婚说“不”。



不仅在课堂上和教学中，甚至在课间休息时，师生们也一起交流、谈心，帮助学生们更清楚地了解自己的权利以及自己在社区中的角色。

师生们在课间休息时一起交流、谈心，帮助学生们更清楚地了解自己的权利。图自越通社

蒲山夹是山区困难乡，居民居住分散，主要是少数民族同胞。曾有一段时间，该地的童婚率占每年结婚总数的7&至8%。许多年仅14到17岁的女孩就已结婚，离开了学校。



如今，这种情况明显好转。2025年，全乡仅有6对童婚，占结婚总数的5%以下，已无近亲结婚案例。



取得这一成果，得益于蒲山夹乡党委和政府将预防和打击童婚确定为重点任务。各项计划和方案得到周密制定，调动了从政府、团体到基层干部队伍的积极参与。



宣传工作广泛开展，“挨家挨户”进行，并结合多种灵活形式，针对不同对象群体。



蒲山夹乡妇女联合会主席辛氏波表示，妇联经常与各团体、单位配合组织会议，动员家庭和未成年女性了解童婚的危害。在村民会议、宣传活动中，长辈们讲故事、分享经验，帮助青少年更容易接受关于预防童婚的知识。

莱州省蒲山夹乡农赫村开展向村民宣传预防童婚的活动。图自越通社

以到2030年彻底消除童婚为目标，改变民众习俗习惯的宣传工作始终受到乡党委、政府和各团体的重视。



蒲山夹乡党委书记裴文俊表示，今后该乡将继续指导各机关、团体行动起来，按照莱州省委第15号决议的精神，加大宣传力度，逐步消除童婚，坚决抵制这一不良习俗。（完）