搜寻归集在老挝牺牲的72具越南志愿军和专家烈士遗骸

越通社乂安省——据乂安省特殊工作委员会（515号指导委员会）的通知，2025-2026旱季期间，乂安省军事指挥部归集队在老挝川圹省（Xiengkhuang）、万象省（Vientiane）和赛宋奔省（Xaysomboun）开展了考察与搜寻工作，共归集了72具在老挝牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸。
在老挝牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸迎接、追悼及安葬仪式将于5月20日在乂安省东禄乡烈士陵园举行。
乂安省人民委员会要求相关单位完善筹备工作，与老挝各相关省份紧密配合，按计划开展烈士遗骸的接收、交接、会谈及遣返工作，并办理相关手续，保障烈士遗骸追掉和安葬仪式如期举行，体现出越南民族“饮水思源”、“知恩图报”传统。
越南政府副总理范氏清茶：大力应用科技寻找、归集烈士遗骸
4月2日，国家烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会在广治省广治古城国家特殊遗迹区举行了“烈士遗骸搜寻归集与身份鉴定500天行动”启动仪式。越共中央书记处书记、政府副总理范氏清茶及中央各部委、广治省领导代表出席。
40多年来，秉持高度的责任感和对英雄烈士的深厚情谊，越老两国政府特殊工作委员会、国防部、第四军区司令部及乂安省与老挝川圹、万象、赛宋奔三省紧密配合，搜寻、收殓并归集在老挝抗战时期牺牲的12740多具越南志愿军和专家烈士遗骸。其中，1680具遗骸已确认姓名和籍贯；已向地方政府和家属移交近940具遗骸，以便安葬于烈士故乡。
几十年来，烈士遗骸搜寻归集工作不仅体现了深刻的政治责任，更是神圣的义举，满足了烈士亲属的情感和愿望。（完）