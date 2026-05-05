越南设定总和生育率每年提升2%的目标

越通社河内——近年来，越南总和生育率已低于更替水平，从2021年的每名妇女2.11个孩子降至2024年的1.91个和2025年的1.93个，尤其是在大城市和经济社会较发达地区。



针对这一问题，越南卫生部已颁布落实“至2030年确保生育更替水平计划”的第1069/QĐ-BYT号决定，设定了年均总和生育率提升2%的目标。



计划指出，为了提高生育率需要采取一系列配套措施，其中包括加强宣传、完善生育支持政策以及扩大生殖健康服务。该计划还提出，95%以上育龄夫妇需获得关于婚姻与生育的充分信息。



同时，100%地方需主动制定并实施符合本地实际的支持政策。此外，提升生育率不仅旨在实现数量目标，还与提高人口质量、保障未来人力资源的全面发展相关联。



计划强调，核查和修订不再适用的规定，特别是处理人口违规行为的政策，同时完善鼓励生育的支持机制。与此同时，发挥干部、党员在建设进步、幸福家庭中的表率模范作用，为维持生育更替水平做出贡献。



与此同时，鼓励生育的政策将广泛推广到家庭和社区，优先适用于生育率低的地区和人口极少的民族。同时继续废除限制生育的规定，如减少第三胎的标准，以创造条件适当提高生育水平。（完）

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