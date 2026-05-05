社会

越南设定总和生育率每年提升2%的目标

近年来，越南总和生育率已低于更替水平，从2021年的每名妇女2.11个孩子降至2024年的1.91个和2025年的1.93个，尤其是在大城市和经济社会较发达地区。

附图 图自越通社
附图 图自越通社

越通社河内——近年来，越南总和生育率已低于更替水平，从2021年的每名妇女2.11个孩子降至2024年的1.91个和2025年的1.93个，尤其是在大城市和经济社会较发达地区。

针对这一问题，越南卫生部已颁布落实“至2030年确保生育更替水平计划”的第1069/QĐ-BYT号决定，设定了年均总和生育率提升2%的目标。

计划指出，为了提高生育率需要采取一系列配套措施，其中包括加强宣传、完善生育支持政策以及扩大生殖健康服务。该计划还提出，95%以上育龄夫妇需获得关于婚姻与生育的充分信息。

同时，100%地方需主动制定并实施符合本地实际的支持政策。此外，提升生育率不仅旨在实现数量目标，还与提高人口质量、保障未来人力资源的全面发展相关联。

计划强调，核查和修订不再适用的规定，特别是处理人口违规行为的政策，同时完善鼓励生育的支持机制。与此同时，发挥干部、党员在建设进步、幸福家庭中的表率模范作用，为维持生育更替水平做出贡献。

与此同时，鼓励生育的政策将广泛推广到家庭和社区，优先适用于生育率低的地区和人口极少的民族。同时继续废除限制生育的规定，如减少第三胎的标准，以创造条件适当提高生育水平。（完）

越通社
#越南 #设定 #总和生育率 #每年提升2% #目标 #生育更替水平 越南
关注 VietnamPlus

相关新闻

医护人员正在照料刚出生的新生儿。Vietnam+

越南人口日：《人口法》为可持续发展铺平道路

越南人口突破一亿，生育率降至历史最低水平。国会通过《人口法》，标志着人口政策迈入新阶段，重点应对低生育率、性别失衡、人口老龄化和人口质量提升等挑战，为国家可持续发展奠定基础。

更多

白龙尾边防哨所工作组开展紧急救援活动，对船只进行了加固和锚定。图自越通社

海防市边防部队连续成功营救两艘遇险外国渔船

越南边防部队连续成功营救遇险外国渔船不仅体现了越南边防部队在保卫祖国神圣海洋岛屿主权和边境安全方面的责任担当与作用，还充分兑现了越南根据国际惯例和法律，为建设和平、友好、合作的海上环境作出积极贡献。

嘉莱省密切监测惠特莫尔病病例

嘉莱省密切监测惠特莫尔病病例

在发现惠特莫尔病病例后，嘉莱省疾病控制中心与相关单位协调，在德基县伊亚多姆乡穆克村开展了流行病学调查，并实施严格的环境处理措施。

同塔省已有100%的渔船安装了航行监测设备并投入运行。 图自越通社

收紧渔船管理 同塔省从源头遏制IUU违规行为

凭借32公里海岸线和1477艘海洋捕捞渔船的规模，近年来同塔省持续推进打击非法、不报告和不受管制捕捞各项措施，取得积极成效。特别是自2024年以来，该省未发生渔船在外国海域违规作业的情况。

钟斋学校正成为电子技术应用的亮点。图自越通社

电子教案：让山区学生梦想起飞

在莱州省帕秦（Pa Tần）乡钟斋民族半寄宿小学与中学学校，教学不再局限于传统的黑板粉笔，智能交互屏幕让课堂变得生动起来。

和平1号和2号风电场，位于金瓯省永厚乡，两厂每年发电约4亿千瓦时并入国家电网。图自越通社

能源安全：塑造越南的地位

如果说地缘政治动荡正在带来紧迫挑战，那么从长远来看，越南正面临一个具有转折意义的机遇：即朝着可持续、自主且具备区域竞争力的方向重塑能源战略。

隶属于第十号服装总公司的鸿河西装厂引进应用AI技术的缝纫机用于生产。图自越通社

数字技术“重绘”就业版图

数字技术的快速发展，尤其是生成式人工智能（GenAI），正在深刻改变越南的就业结构。当数百万劳动者面临工作性质改变的风险时，劳动力市场不仅在行业结构上发生位移，还对提升技能、保障体面就业以及新背景下的政策适应提出了紧迫要求。

民众扫描二维码以查询司法领域的办事程序及档案流程。图自越通社

提升基层政府运作效率及乡级干部能力

伴随精简组织机构的路线图，4月24日，在第十六届国会第一次会议上，国会表决通过了关于2027年国会监督计划的决议，以及成立关于“机构精简和行政单位调整后办公场所国有资产管理使用法律政策执行情况”专题监督团的决议。

同塔省米市火龙果已获得知识产权局颁发的集体商标保护。图自越通社

【📝时评】 保护与实施知识产权：正确政策的成果

在全球竞争日益基于知识和创新的背景下，知识产权正成为新增长模式的支柱。对越南而言，加强保护和实施知识产权不仅是融入国际经济的要求，更是将知识转化为发展资源、推动落实国家科技、创新和数字化转型等重大战略方向的关键条件。

广治省一交通事故现场 图自越通社

假期4天越南全国发生交通事故177起

据越南交通警察局5月3日下午通报，在4月30日至5月3日的4天假期内，全国共发生交通事故177起，造成95人死亡、114人受伤。与2025年同期相比，事故起数减少72起，死亡人数减少35人，受伤人数减少65人。

山萝省苏莫乡公安将患者送去医院。图自越通社

山萝省边境地区的民心支柱

除了保障社会治安秩序的任务外，山萝省公安还直接参与山区、边境地区减灾救灾和事故救援工作。在地形复杂、交通不便的条件下，许多干部战士参与了运送伤员急救、支援灾后恢复，为稳定民众生活做出贡献，成为基层的坚实支柱。

越南常驻联合国团团长杜雄越大使（中）在座谈会上发言。图自越通社

弘扬佛教价值 促进全球和平与合作

题为“弘扬佛教价值 促进全球和平与合作”的联合国卫塞节庆祝座谈会于4月30日在位于美国纽约的联合国总部举行。该活动由印度常驻联合国代表团主办，众多成员国代表和国际学者出席。

同塔省平宁乡过去是革命根据地，如今已发展成为新农村建设示范乡。图自越通社

国家统一51年后：革命根据地的蓬勃发展

1975年4月30日后，全乡贫困率超过80%。在地方政府和民众的共同努力下，平宁乡已崛起成为全省的新农村建设示范乡之一，在生产结构转型、打破水稻单一耕作模式、实现种养多样化方面成为全乡典型。

裴氏秋柳医生为同奈省兴福乡儿童看病。图自越通社

同奈省边疆同胞的医生

在同奈省边境地区，兴福乡卫生院院长裴氏秋柳医生（51岁）默默奉献，倾注所有热情和对职业的热爱，为人民、尤其是少数民族同胞的健康服务。这是同奈省卫生部门表彰的2020至2025年阶段先进典型。