海防市边防部队连续成功营救两艘遇险外国渔船

越通社海防市——据海防市边防部队指挥部的消息，5月4日至5日，海防市白龙尾边防哨所连续发现并成功营救了两艘遇险的外国渔船及多名船员。



具体是，5月4日上午7时，白龙尾边防哨所工作组在执行巡逻与维护海上主权任务时，发现编号14106的外国渔船在白龙尾岛附近礁石搁浅并面临损毁沉没的危险，船上共有4名船员，船员情绪紧张。



接报后，海防市边防部队指挥部立即指示该单位开展紧急救援活动，对船只进行了加固和锚定，以确保其安全。同时，将船上所有船员送上岸接受治疗，并根据越南法律及国际惯例，为这些船员提供了人道主义援助。



海防市边防部队协助将一艘在海上遇险的中国渔船拖入白龙尾港。图自越通社

5月5日凌晨，白龙尾边防哨所再次发现编号为13377的外国渔船在岛附近海域搁浅。该船搁浅位置距离此前遇险的14106号船约200米，船上共有6名外籍船员。所有船员随后均被安全营救上岸。



针对近期恶劣天气以及连续发生的外国渔船遇险事故，海防市边防部队指挥部已向白龙尾岛增派力量，协助基层单位核实并澄清事故原因。



在得到健康检查且心理状态稳定后，船员们向执法力量表示，这两艘遇险渔船均为中国渔船。由于海上有雷暴大风和巨浪，船只在捕捞作业过程中发生主机故障，导致失去方向并自由漂流。直到被越南边防部队营救，他们才意识到已漂入越南海域。



目前，两船共10名中国船员被安置在白龙尾特区，获得了医疗、粮食、食品及衣物的保障。



越南边防部队连续成功营救遇险外国渔船不仅体现了越南边防部队在保卫祖国神圣海洋岛屿主权和边境安全方面的责任担当与作用，还充分兑现了越南根据国际惯例和法律，为建设和平、友好、合作的海上环境作出积极贡献。（完）