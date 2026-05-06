现代汽车扩大在越南的人力资源战略

越通社首尔——越通社驻首尔记者援引韩国《韩国经济日报》（HanKyung）5月5日报道称，现代汽车集团（Hyundai Motor）正通过与越南汽车技术人力资源培训合作项目，加速其在东南亚的扩张战略。在东南亚市场崛起为全球汽车工业新的生产与销售中心的背景下，该战略备受期待。



根据现代汽车与韩国国际协力事业团（KOICA）及越南教育培训部签署的三方合作协议，现代汽车将直接参与技术培训课程的制定环节，旨在提供能够立即在汽车零部件生产和组装工厂上岗的人力资源。该项目预计于2026年下半年启动并持续至2031年，重点培训模具、加工和焊接等操作技能。现代汽车将根据工业需求设计课程，KOICA负责项目的运行与管理环节，越南提供培训基础设施。



与传统培训项目不同，此次合作项目将缩短培训与生产之间的距离。学员毕业后将直接迎来越南以及韩国汽车零部件企业带来的就业机会。

该合作模式不仅提升所在国人力资源的能力，而且为韩国企业扩大经营规模创造了有利条件。



现代汽车战略规划负责人金成（Sung Kim）预测越南汽车市场将快速增长，专业人力资源的需求也随之增加。现代汽车将把其人力资源培训经验与KOICA的发展型合作专业知识相结合，为越南大学生提供学习机会，同时构建从培训到就业的良性循环。



现代汽车的东盟战略中，越南日益成为其重点市场。2025年，该集团在越南销量超过8万辆，稳居市场前列，仅次于越南电动车企温捷（VinFast）。另外，越南在现代生产网络中起着日益重要作用。自2017年起，现代汽车与成功集团成立生产合资企业，逐步实现国产化并发展供应商生态系统。



另外，现代汽车还启动“现代越南跳跃学校（Hyundai Jump School Vietnam）”和郑梦九基金会（Chung Mong Koo Foundation）的全球奖学金计划，为培训长期人力资源做出贡献。（完）