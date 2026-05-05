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收紧渔船管理 同塔省从源头遏制IUU违规行为

凭借32公里海岸线和1477艘海洋捕捞渔船的规模，近年来同塔省持续推进打击非法、不报告和不受管制捕捞各项措施，取得积极成效。特别是自2024年以来，该省未发生渔船在外国海域违规作业的情况。

同塔省已有100%的渔船安装了航行监测设备并投入运行。 图自越通社
同塔省已有100%的渔船安装了航行监测设备并投入运行。 图自越通社


越通社同塔省——凭借32公里海岸线和1477艘海洋捕捞渔船的规模，近年来同塔省持续推进打击非法、不报告和不受管制捕捞各项措施，取得积极成效。特别是自2024年以来，该省未发生渔船在外国海域违规作业的情况。

提升渔船管理效能

目前，同塔省已实现100%渔船完成登记、检验并获得作业许可，航行监测设备安装率持续提升。省农业与环境部门加强协同执法，对海上失联渔船进行检查处置，重组渔船监管小组和IUU专项检查力量，并成立专项工作组，检查监测设备安装、封存情况及停泊渔船管理。

在美萩坊，地方政府通过公示不具备作业条件的渔船名单，做到责任到人，对船主和船只实施严格监管；定期检查设备、限制渔具配置，并对失联情况进行追踪处理，确保不发生长时间失联现象。

在嘉顺乡——全省渔船规模最大的地方，当地重点加强渔船分类管理和高风险对象监控。目前该乡无高风险IUU违规渔船，无长期失联船只，也未发生越界捕捞行为。

与此同时，边防、港口管理机构、公安及地方政府建立常态化协同机制，对渔船进出港实施全程闭环管理，从申报、检查到放行形成完整流程，并通过信息共享平台实现实时监控和快速处置。

推动数字化管理

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Vàm Láng边防检查站、Kiểng Phước边防屯的干部正在引导船主办理出海前的手续。图自越通社


据同塔省IUU防控指导委员会评估，各地已同步推进法律宣传、渔船监管、进出港控制、许可管理及VMS维护等措施，有效提升渔民守法意识，明显减少违规行为。

重点措施之一是对全省渔船进行全面清查与分类管理，包括合规船、“三无”渔船及失联船只，确保监管全覆盖。同时加快完善渔船法律档案，并接入国家统一管理系统。

在政策层面，省人民议会已出台支持措施，对不再从事捕捞的渔船实施退役补贴及职业转型支持，总经费预计超过303亿越盾，其中约279亿越盾用于船只报废补助，约24亿越盾用于船主及船员职业培训和就业支持。

强化科技与协同治理

未来，同塔省将继续推进分类处置不符合条件的渔船;与金融机构合作处理抵押资产，确保数据透明;推动100%合规渔船安装并维持VMS连接、建设跨部门数据系统；实现渔港与执法力量互联互通应用卫星监测、远程监管与预警系统，替代传统人工管理方式等重点工作.

同塔省副省长阮福善要求各地加强对“三无”渔船、注销渔船及不具备条件渔船的监管，全面掌握船只与船主信息，严格管控出海作业。同时，加快实施职业转型与设备升级支持政策，帮助渔民稳定生计。

通过制度完善、科技赋能与协同执法，同塔省正逐步构建从源头到全过程的IUU防控体系，为实现渔业可持续发展和国际合规要求奠定坚实基础。（完）

越通社
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