收紧渔船管理 同塔省从源头遏制IUU违规行为

越通社同塔省——凭借32公里海岸线和1477艘海洋捕捞渔船的规模，近年来同塔省持续推进打击非法、不报告和不受管制捕捞各项措施，取得积极成效。特别是自2024年以来，该省未发生渔船在外国海域违规作业的情况。
提升渔船管理效能
目前，同塔省已实现100%渔船完成登记、检验并获得作业许可，航行监测设备安装率持续提升。省农业与环境部门加强协同执法，对海上失联渔船进行检查处置，重组渔船监管小组和IUU专项检查力量，并成立专项工作组，检查监测设备安装、封存情况及停泊渔船管理。
在美萩坊，地方政府通过公示不具备作业条件的渔船名单，做到责任到人，对船主和船只实施严格监管；定期检查设备、限制渔具配置，并对失联情况进行追踪处理，确保不发生长时间失联现象。
在嘉顺乡——全省渔船规模最大的地方，当地重点加强渔船分类管理和高风险对象监控。目前该乡无高风险IUU违规渔船，无长期失联船只，也未发生越界捕捞行为。
与此同时，边防、港口管理机构、公安及地方政府建立常态化协同机制，对渔船进出港实施全程闭环管理，从申报、检查到放行形成完整流程，并通过信息共享平台实现实时监控和快速处置。
推动数字化管理
据同塔省IUU防控指导委员会评估，各地已同步推进法律宣传、渔船监管、进出港控制、许可管理及VMS维护等措施，有效提升渔民守法意识，明显减少违规行为。
重点措施之一是对全省渔船进行全面清查与分类管理，包括合规船、“三无”渔船及失联船只，确保监管全覆盖。同时加快完善渔船法律档案，并接入国家统一管理系统。
在政策层面，省人民议会已出台支持措施，对不再从事捕捞的渔船实施退役补贴及职业转型支持，总经费预计超过303亿越盾，其中约279亿越盾用于船只报废补助，约24亿越盾用于船主及船员职业培训和就业支持。
强化科技与协同治理
未来，同塔省将继续推进分类处置不符合条件的渔船;与金融机构合作处理抵押资产，确保数据透明;推动100%合规渔船安装并维持VMS连接、建设跨部门数据系统；实现渔港与执法力量互联互通应用卫星监测、远程监管与预警系统，替代传统人工管理方式等重点工作.
同塔省副省长阮福善要求各地加强对“三无”渔船、注销渔船及不具备条件渔船的监管，全面掌握船只与船主信息，严格管控出海作业。同时，加快实施职业转型与设备升级支持政策，帮助渔民稳定生计。
通过制度完善、科技赋能与协同执法，同塔省正逐步构建从源头到全过程的IUU防控体系，为实现渔业可持续发展和国际合规要求奠定坚实基础。（完）
解除IUU“黄牌”警告：胡志明市全力履行欧委会的建议
4月29日，胡志明市人民委员会副主席裴明盛在巴地坊主持召开与胡志明市农业与环境局及相关厅局的会议，对打击“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞活动情况进行分析研判，并提出具体的任务和方向。