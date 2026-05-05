越南推动跨学科培训 培养高素质技术人才

越通社河内——越南教育与培训部刚要求各大学院校及有博士培训资格的研究院所核查、调整并制定战略技术领域高素质人力资源培训计划，以满足新发展阶段的要求。



越南教育与培训部要求各培训机构需重点关注STEM、微芯片半导体、信息技术、人工智能、大数据、网络安全、核心科技、高技术及其他战略技术领域。核查工作需全面进行，包括目标、输出标准；课程结构、内容；培训与评估方法；以及人工智能、自动化、数据和网络安全等新技术的更新程度。



各培训机构须调整、更新课程，加强跨学科、跨专业整合；补充关于核心技术和新技术的模块；提高实践、项目、与研究和企业需求相结合的学习比重。同时，鼓励企业，特别是大型企业、外资企业及科技企业参与培训和毕业生评估过程；推动建设英语授课课程等。



除了调整现有课程外，教育与培训部要求各培训机构主动在关键领域制定新课程，例如：微芯片半导体设计与制造、人工智能、数据科学、网络安全；服务于数字化转型和工业4.0的技术。此外，还需要关注先进、新兴的科学技术领域，如：能源存储、海洋技术、智慧农业、智能互联交通、数字创意产业、新一代能源、新材料、智慧医疗和地球系统科学。



为确保实施条件，各培训机构必须核查和发展师资队伍，确保数量、结构和水平达标；优先聘用具有博士学位、有研究及国际合作经验的讲师；同时吸引来自企业和研究院所的专家参与教学。与此同时，投资、升级基础设施、实验室、研究中心、技术设施和数字学习材料以服务培训。



一项重要要求是加强学校与企业、研究院所及国际伙伴之间的联动与合作。合作形式包括共同制定培训计划、组织实习、按订单培训、共同指导研究、产品开发等；形成一流专家团队、强大研究小组，并加强培训机构与企业、研究院所、重点技术项目及国际合作之间的联动。



越南教育培训部还要求各培训机构推动高素质人力资源的研究与发展；将培训与科技创新相结合；在战略技术领域形成和发展强大研究团队；加强研究生培训，特别是STEM和高技术领域的博士培养；成立创新创意中心，提供咨询、技术应用支持、技术转让、技术创新、提高技术效能等服务；成立科技企业、知识产权资产管理企业，向科技企业投入资本。



各培训机构有责任制定计划、组织核查调整课程，并在6月15日前向教育与培训部报告结果。（完）

越通社