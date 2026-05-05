越共中央总书记、国家主席苏林与越南驻印度大使馆干部、工作人员及旅印越南人会面

越通社新德里——据越通社特派记者报道，在抵达印度首都新德里后，越共中央总书记、国家主席苏林和越南高级代表团于当地时间5月5日傍晚会见了越南驻印度大使馆干部、工作人员及旅印越南人代表。



越南驻印度大使阮青海表示，旅印越南人社群一向团结互助，深受当地政府和人民尊重，严格遵守法律法规，积极维护越南人的良好形象，始终心系祖国，致力于传承越南语和民族文化特色，并在国家遭遇自然灾害和困难时积极提供支持与帮助。越南驻印度大使馆始终关心并全方位支持侨胞。



他强调，旅印越南人高度关注祖国发展，对国家国际地位不断提升感到振奋和自豪，并相信苏林总书记、国家主席此次访问将开启两国关系新发展阶段，推动越印全面战略伙伴关系更加深入、务实发展。



苏林在与越南驻印度大使馆人员及旅印越南人代表交谈时表示高兴地看到，旅印越南人社群不断发展壮大、团结一心、积极融入当地社会，为两国关系作出切实贡献。在印度学习和工作的知识分子、留学生以及在佛教院校进修的僧尼，是一支潜力巨大的力量，在良好学术环境中成长，能够接触先进知识及印度具有优势的领域。



越共中央总书记、国家主席苏林一行与越南大使馆代表和侨胞们合影。图自越通社

在介绍国内情况时，苏林表示，党、国家以及各部门、地方正采取坚决有力、协调统一的措施，着力实现三大目标：维护政治稳定、促进经济社会发展、不断提高人民生活水平。越南将继续完善体制机制，创新增长模式，把科技、创新和数字化转型作为核心动力，充分发挥人力资源优势，建设独立自主经济并积极、深入、有效融入国际社会。越南坚持奉行独立、自主、多边化、多样化的对外路线，是国际社会的朋友、可信赖伙伴和负责任成员。



谈及越印关系，苏林强调，此访期间代表团将开展一系列丰富务实的活动，进一步巩固政治互信，扩大务实合作，为两国关系注入新动力。两国在多领域拥有广阔合作空间，文化相通是促进民间交流、增进相互了解、拓展合作的重要基础。



在亲切友好的气氛中，苏林强调，党和国家始终高度重视海外越南人社群，视其为越南民族不可分割的一部分和重要资源。



他表示高兴地看到旅印越南人社群不断发展壮大，并希望侨胞继续团结一心、稳步发展，始终心系祖国，为不断巩固和发展越印友好关系作出积极贡献。



他指出，在印度的每一位越南人都是“民间大使”，为传播越南国家形象和人民形象、传承民族文化、维护越南语、培养年轻一代爱国情怀发挥重要作用，同时要积极融入当地社会，尊重所在国法律和文化。



苏林建议越南驻印度大使馆及各代表机构继续发扬团结、责任、创新精神，切实落实党的对外路线，进一步深化越印关系，同时做好侨务工作，加强海外越南人与祖国的联系。各代表机构不仅是两国关系的桥梁，也应成为旅印越南人的坚实依靠。（完）