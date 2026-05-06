☀️越通社早安咖啡（2026.5.6）

印度国家安全顾问阿吉特·多瓦尔向越共中央总书记、国家主席苏林送鲜花。图片来源：越通社

越通社河内——·据越通社特派记者报道，5月5日下午，正在对印度进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林在在新德里会见了印度国家安全顾问阿吉特·多瓦尔（Ajit Doval）。阅读全文



·据越通社特派记者报道，在抵达印度首都新德里后，越共中央总书记、国家主席苏林和越南高级代表团于当地时间5月5日傍晚会见了越南驻印度大使馆干部、工作人员及旅印越南人代表。阅读全文



·5月5日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在岘港市和庆、莲沼和海云三坊开展接待选民活动。阅读全文



·值此越共中央总书记、国家主席苏林应斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）的邀请，将于5月7日至8日对斯里兰卡进行国事访问之际，越通社驻南亚记者就双边关系及两国合作前景对斯里兰卡外交、外国就业与旅游部长维吉塔·赫拉特（Vijitha Herath）进行了采访。阅读全文



·5月5日上午，由维拉特·希冈（Viraat Shiggaon）中校为船长的印度海军“萨格尔·德瓦尼”号（INS Sagardhwani）及其随行的136名官兵抵达金兰国际港，正式开始对庆和省进行访问。



·应土耳其国防部的邀请，越共中央委员、中央军委常务委员、国防部副部长阮长胜上将率领的越南国防部高级代表团赴土耳其伊斯坦布尔参加2026年防务与航空航天展览会（SAHA）。越南驻土耳其特命全权大使邓氏秋河参加相关活动。



白龙尾边防哨所工作组开展紧急救援活动，对船只进行了加固和锚定。图自越通社

·据海防市边防部队指挥部的消息，5月4日至5日，海防市白龙尾边防哨所连续发现并成功营救了两艘遇险的外国渔船及多名船员。阅读全文



·第48届东盟峰会将于5月7日至8日在菲律宾举行，预计将为东盟新发展阶段提出重要的战略方向。在峰会前夕，越通社驻雅加达记者就峰会重点以及越南政府总理黎明兴出席会议的意义采访了越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使。阅读全文



·应2026年东盟主席国菲律宾总统费迪南德·马科斯二世邀请，越南政府总理黎明兴将于5月7日至8日率领越南高级代表团出席在菲律宾宿务省举行第48届东盟峰会。



·在发现惠特莫尔病病例后，嘉莱省疾病控制中心与相关单位协调，在德基县伊亚多姆乡穆克村开展了流行病学调查，并实施严格的环境处理措施。阅读全文

·近年来，越南总和生育率已低于更替水平，从2021年的每名妇女2.11个孩子降至2024年的1.91个和2025年的1.93个，尤其是在大城市和经济社会较发达地区。阅读全文



·在日益深广的国际融入时期，文化特色就像一件抵制文化同化的“铠甲”，同时也是识别国家面貌的关键要素。越共中央政治局关于越南文化发展的第80-NQ/TW号决议强调，“发展越南文化和越南人是重要的基础、内生资源、巨大动力、支柱和调节器，促进国家快速可持续发展”。



·在绿色旅游和体验式旅游日益成为潮流的背景下，九龙江三角洲正迎来突破发展的“黄金机遇”。但要将潜力转化为实力，必须同步实施可持续且富有创意的发展战略。



·据越南国家银行的报告显示，2026年前三月，无现金支付活动继续实现显著同比增长。交易笔数增长37.98%，交易金额上涨14.22%，表明经济社会生活中向数字支付转型的趋势日益明显。（完）