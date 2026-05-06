越共中央总书记、国家主席苏林会见印度国家安全顾问多瓦尔

越通社新德里——据越通社特派记者报道，5月5日下午，正在对印度进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林在在新德里会见了印度国家安全顾问阿吉特·多瓦尔（Ajit Doval）。



多瓦尔热烈欢迎越共中央总书记、国家主席苏林在越南第十六届国会完善国家领导职务完善后，以新职务再次对印度进行的访问具有特殊意义，是推动两国全面战略伙伴关系，尤其是在涉及安全与发展的关键领域合作不断深化的重要里程碑。



多瓦尔表示，尽管“动荡”和“不确定性”成为当前国际形势的关键词，但在这样的环境中，稳定局势的关键在于相互信任和共同发展的愿望。因此，他希望两国继续加强合作与发展，将双边关系提升到新高度。多瓦尔对越南在全面发展方面取得的成就以及国际地位和作用不断提升表示印象深刻，他强调，印度始终将越南视为地区最重要的合作伙伴之一。



苏林强调，越印关系建立在牢固的政治互信基础之上，并具有战略视野和长期发展利益的高度契合。越南一贯重视并希望进一步加强与印度的关系，同时支持印度在地区和全球机制中发挥越来越重要的作用。



苏林指出，尽管世界和地区形势复杂多变，但越印关系始终保持稳固，此次访问正是两国传统友好合作的生动体现，有助于促进地区和世界的和平、稳定与发展。苏林认为，鉴于双方巨大潜力，应在包括经济、科技、数字化转型、新技术、教育培训及民间交流等领域在内的各领域开展务实合作。



在会见中，双方认为安全合作在双边关系中日益发挥重要作用，并强调应进一步深化安全机构、执法机构及政策制定部门之间的协调配合。苏林建议，双方应加强战略信息共享，扩大在网络安全、数字基础设施保护、防范和打击高科技犯罪等方面的合作，提高应对非传统安全挑战的能力。

印度国家安全顾问阿吉特·多瓦尔向苏林总书记、国家主席送鲜花。图片来源：越通社

在越印全面战略伙伴关系基础上，苏林与多瓦尔特别强调，有必要在打击恐怖主义、跨国犯罪、网络诈骗及新兴威胁等方面加强高效协作，从而保障各自国家安全与社会秩序。双方还一致同意推动安全与发展的联动，拓展在人工智能、数字化转型、创新、能源及高质量人力资源培训等战略技术领域的合作，将其视为提升国家战略自主能力的重要基础。



在地区和国际问题上，双方一致同意维护和平、稳定、安全以及航行和飞越安全与自由，在国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）的基础上以和平方式解决争端。双方还同意在地区安全环境快速变化、风险增加的背景下继续加强战略磋商，在地区和国际场合上保持密切配合，为构建稳定、包容、以规则为基础的地区架构作出积极贡献。



双方表示相信，在传统友好关系、高度战略互信以及两国领导人坚定政治决心的基础上，越印合作，特别是在安全领域的合作，将继续朝着更加深入、务实和高效的方向发展，为两国人民带来利益，为地区和世界的和平、稳定与可持续发展作出贡献。（完）