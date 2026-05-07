☕️越通社新闻下午茶（2026.5.7）

越共中央总书记、国家主席苏林在印度国家证券交易所敲响开市钟。图自越通社

越通社河内 ——在越共中央总书记、国家主席苏林于5月5日至7日对印度进行国事访问期间，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略部部长阮青毅在新德里分别会见印度共产党和印度共产党（马克思主义）领导人。全文



·据越通社特派记者报道，在对印度共和国进行国事访问期间，结束首都新德里的各项活动后，5月7日上午，越共中央总书记、国家主席苏林率越南高级代表团离开新德里，前往马哈拉施特拉邦孟买市进行工作访问。 全文



·越通社特派记者报道，当地时间5月7日12时40分，越南政府总理黎明兴及越南高级代表团抵达菲律宾海滨城市宿务市的麦克坦-宿务国际机场，开始出席第48届东盟峰会之行。黎明兴总理此行是应2026年东盟轮值主席国——菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr）邀请进行的。 全文



·值此赴菲律宾出席第48届东盟峰会之际，5月7日下午，越南政府总理黎明兴分别会见了菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr）及柬埔寨首相洪玛奈。



·1946年5月3日，胡志明主席签发关于成立少数民族事务的第58/SL号法令，这是越南首个民族工作国家管理机构。这一重要历史里程碑体现了党和国家在建国初期就已确立关于建设民族大团力量的战略愿景。历经80年的形成与发展，越南民族工作在思维与体制上不断完善，已成为保障政治社会稳定并促进国家可持续发展的重要支柱之一。

越南政府总理黎明兴抵达菲律宾开始出席第48届东盟峰会之行。图自越通社

·5月6日下午，越南军队工业与电信集团（Viettel）代表表示，在自5月5日至9日举行的土耳其伊斯坦布尔防务与航空航天展览会（SAHA 2026）上，Viettel高科技总公司（Viettel High Tech）带来了涵盖8个核心领域的73款高科技产品生态系统，向国际社会介绍越南国防工业的实力。



·5月7日上午，胡志明市友好组织联合会（HUFO）举行集会，纪念苏联伟大卫国战争胜利81周年（1945/5/9 - 2026/5/9），体现了胡志明市人民与当今俄罗斯联邦人民之间的团结与友谊。



·农历三月，庆和省波那加塔（Pô Nagar）遗迹氛围坊变得格外神圣而热闹。清晨时分，络绎不绝的游客前来祭拜、参观，场面庄重肃穆。在初升的阳光下，鼓声、锣声与占族、传统奥戴以及熏香的氤氲香气交织在一起，在盖河畔营造出独特的文化氛围。



·越南最高人民检察院日前发布起诉书，对涉嫌“受贿”、“行贿中介”和“违反会计规定造成严重后果”案件的越南劳动、荣军与社会部（现为内务部）原副部长阮伯欢和27名被告提起公诉。 全文



·胡志明市正致力于转型为数字化旅游中心，提供多样化且可持续的体验，目标是到2026年接待国际游客1100万人次。

·在全球经济充满波动的背景下，越南提出了雄心勃勃的发展目标，希望在2026—2030年期间实现两位数增长，从而实现到2045年成为高收入国家的愿景。然而，全球经济环境中的“逆风”因素也给这一进程带来不少挑战。 全文

胡志明市高端公寓市场持续强劲升温 图自越通社

·在乂安省，作为越南红十字会中央委员会选定的“仁爱社区-连接爱心”模式三个试点之一，2026年“人道主义月”的活动重点更加突出：通过扶持生计，提升困难地区民众的自救能力。 全文



·为期5天的第八届河内国际电影节（HANIFF）预计将于11月24日至28日举行，包括开幕式、闭幕式、电影竞赛单元、电影非竞赛单元、座谈会以及欢迎晚宴等。



·越通社驻老挝记者报道，5月6日，越南岘港市代表团与老挝塞公（Xekong）省代表团在塞公省举行工作会议，就在岘港市实施14D号国道扩建升级项目期间，确保南江-达当（Nam Giang-Daktaok）国际口岸交通工具分流和出入境管理工作的问题进行商讨。



·国际权威信用评级机构穆迪（Moody’s Ratings）近日发布报告，将泰国列为五大新兴市场经济体之一，其他四个分别为马来西亚、印度、印度尼西亚和墨西哥。报告指出，过去五年中，尽管经历了新冠肺炎疫情危机、全球加息周期、银行业和贸易领域的紧张局势，这些经济体在应对全球冲击过程中展现了较强的复原能力。（完）