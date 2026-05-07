亚行：三大改革重点助力越南实现突破性增长



越通社河内——在全球经济充满波动的背景下，越南提出了雄心勃勃的发展目标，希望在2026—2030年期间实现两位数增长，从而实现到2045年成为高收入国家的愿景。然而，全球经济环境中的“逆风”因素也给这一进程带来不少挑战。



围绕越南经济具备哪些核心优势，以及需要哪些突破性改革杠杆，越通社记者在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的亚洲开发银行（ADB）第59届理事会年会期间，专访了ADB东南亚局总司长张念山。



张念山表示，从中期来看，尽管不利因素正对区域经济造成下行压力，但东南亚仍被认为具备较强的抗风险能力。



他指出，东南亚是最容易受到中东局势不稳定影响的地区之一。相关冲突扰乱了运输和能源基础设施运行，导致能源供应趋紧、能源价格维持高位。根据ADB的基准预测，在假设今年国际原油均价为每桶96美元、明年降至80美元的情况下，区域中期经济增速可能放缓至4.2%，而2026年通胀率预计将升至4.5%。



他认为，当前不确定性仍在持续，因此区域各国需做好准备，应对不断增加的经济压力。不过，受益于强劲的内需，东南亚短期内仍有望保持韧性。但中期前景将在很大程度上取决于外部冲击缓解的速度，以及各国政策在保护弱势群体的同时维持财政和宏观经济稳定的效果。这些因素将导致区域国家之间出现明显不同的增长情景。



谈及越南时，张念山认为，与区域内其他国家相比，越南在2026—2027年期间的经济前景相对稳健且富有韧性，尽管全球环境依然充满挑战。这种乐观预期建立在越南拥有的结构性优势之上。



他特别强调，越南在经济波动时期保持宏观经济稳定的能力，是其最突出的优势之一。凭借充足的财政空间和较低的公共债务水平，越南政府有效应对了近期国际石油市场波动带来的影响，保持了价格总体稳定。



ADB对越南政府及时、果断推出支持措施，以减轻外部环境负面影响的调控能力给予高度评价。



此外，加大公共投资力度和扩大国内需求，将成为支撑越南短期增长的重要动力。基础设施投资、旅游业复苏以及数字化转型进程，预计将继续巩固2026年越南的发展前景。



与此同时，出口导向型制造业和外国直接投资（FDI）仍将继续发挥关键增长引擎作用。即使面临复杂的外部环境以及2025年高增长基数带来的压力，这些领域预计在2026年仍将保持较强韧性。



对于越南提出的2026—2030年实现两位数增长以及2045年成为高收入国家的目标，张念山表示，越南经济在2025年已取得超过8%的增长成果。越南政府再次明确坚持扩大开放和发展经济的发展道路，并提出未来阶段实现两位数增长以及2045年成为高收入国家的目标。



ADB承诺将继续作为越南发展进程中不可分割的伙伴，支持越南实现这一愿景。



他认为，为保持可持续增长势头并提升国际竞争力，越南需尽快同步推进多项优先改革任务。



其中，提升劳动生产率和经济韧性是关键任务之一。为了在全球价值链中迈向更高位置，越南需大力改善营商环境，精简行政手续，同时提高国家治理效率，并重视科技能力提升。



与此同时，发展金融体系和资本市场也十分迫切。越南需要建立更加成熟的企业债券市场，以动员长期资金来源，减少对银行信贷的依赖，并帮助企业以更低成本获得大规模资金。



此外，能源安全和应对气候变化问题必须被置于增长议程的核心位置。能源来源多元化以及加快清洁能源部署，将成为越南长期提升竞争力和管理风险的关键因素。



张念山表示，可以说，越南正以稳固的经济基础和有利的对外环境迈入2026—2027年。但要实现长期发展目标，越南仍需更加坚决并加快推进制度改革，重点提升生产率和优化整个经济体系运行效率。(完)



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