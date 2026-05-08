第68号决议为经济增长释放新空间

越通社河内——实施一年多来，越共中央政治局关于发展民营经济的第68号决议已在政策以及企业界的认知和行动方面产生了显著变化。在政府推动体制改革、削减行政手续和合规成本的背景下，这些影响正逐步显现，开辟了新的增长空间。



越南政府总理黎明兴曾指示，削减行政手续和经营条件是促进增长、巩固企业和民众信心的快速且直接的解决方案；同时需要根据实践要求持续开展。



新太阳律师事务所主任、越南工业园区金融（VIPFA）分会常务副主席裴文成律师认为，将民营经济确定为经济最重要的动力之一，已发出了强烈的政策信号，有助于改变企业的思维。更重要的是，该决议建立了信心——这是决定投资和扩大生产经营的基础性因素。



事实上，2025年下半年和2026年第一季度新注册和恢复运营的企业数量强劲增长，反映了市场准入信心的积极信号。然而，将这种信心转化为实质性的增长能力，如扩大规模、增加资本或更新技术，仍需时间来验证。



一个值得关注的动向是企业日益关注体制。密切跟踪土地、信贷、税收、公共投资或基础设施发展等方面的法律政策变化表明，企业已开始将体制视为支持发展的资源，而非障碍。这是思维上的重要转变。



然而，要将这一转变转化为实质性的增长动力，决定性因素仍在于体制改革的速度和效率，特别是削减行政手续和合规成本。当前的改革努力正逐步消除“瓶颈”，朝着更透明、稳定和可预测的营商环境迈进。



附图 图自越通社

裴文成表示，在取得积极成果的同时，决议的实施仍面临一些挑战。中小企业在获取资金，特别是中长期资金方面仍有困难。许多企业尚未充分感受到政策带来的机遇，这表明宣传和扶持工作需要继续加强。



此外，各地之间的执行效果还不均衡；有的地方改革力度大，而有的地方进展缓慢。部分企业仍存在对法律风险的担忧。许多企业担心扩大规模可能会带来检查、审查或法律纠纷的风险。



经济专家阮碧林认为，体制改革需要与执行机构改革齐头并进。规范行政流程、加强纪律、提高程序透明度、推进数字政府建设、减少直接接触，将有助于减少非正式成本。同时，需要将干部责任与工作成果挂钩，提高企业满意度。



国会经济与财政委员会委员、国会代表潘德孝也评价称，第68号决议还提出了更全面的改革要求，重点是创新立法与执法思维，消除“特批”机制，降低合规成本，并在处理经济关系中优先采用民事和经济措施。



总体来看，第68号决议已在信心上创造了突破，并重新定义了民营经济与体制的互动方式。然而，要将信心转化为实质性的竞争能力，改革的空间仍然很大，特别是在执行环节。在改革继续推进的背景下，对更通畅、更透明的营商环境的期望正逐步巩固，为下一阶段的可持续增长奠定基础。（完）

