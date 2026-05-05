经济

PVOIL 将于5月15日起在全系统销售 E10 汽油

越南石油总公司（PVOIL）已完成技术基础设施、货源及人员的准备工作，将于5月15日起在全系统正式销售生物汽油E10RON95。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——越南石油总公司（PVOIL）已完成技术基础设施、货源及人员的准备工作，将于5月15日起在全系统正式销售生物汽油E10RON95。

PVOIL 副总经理黎忠兴表示，PVOIL 已完成全国13个中心仓库调制与储存系统的升级工作，满足 E10 汽油的技术标准和法律要求，确保质量稳定并符合规定标准。

黎忠兴指出，凭借现有能力，PVOIL 不仅能确保现有分销系统和传统客户的供应，还随时准备为其他合作伙伴提供货源。

为了在全国范围内推行 E10 汽油销售，PVOIL 主动与国内乙醇生产厂对接，并开展进口工作以确保供应稳定。截至目前，企业的库存量和进口货源已足以满足生产与调制至5月底的需求，并确保接续供应至6月初。

此外，PVOIL 已与广义省榕桔炼油厂及清化省宜山炼化厂达成紧密合作协议，以保障基础汽油供应。为确保基础汽油货源，PVOIL 还实现进口来源多样化，寻找现货资源；主动与各商业银行对接以筹措资金，特别是用于进口石油产品的外汇资源。

此外，PVOIL 特别注重培养高水平技术团队，确保以最高效率运行 E10 生产系统。

自2025年8月1日起，PVOIL 已在河内和海防试点销售 E10 汽油，随后扩展至中部和南部地区。截至2026年4月，PVOIL 旗下经营 E10 汽油的加油站已达558家。实际结果显示，该产品完全符合技术标准，车辆运行顺畅，并获得了客户的积极反馈。这表明 E10 汽油产品在投入市场时已确保了质量要求。



（完）

越通社
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