让越南文化特色在网络空间绽放光彩

越通社河内——得益于数字技术，许多曾经“沉睡”在博物馆中的越南文化价值已被唤醒，通过艺术家和社区的创意产品绽放光彩。然而，仍有一些数字产品内容存在偏差，对提升数字能力、文化自主意识、保护和弘扬“越南本色”提出了迫切要求。



保护和传承民族文化特色



在深度融入国际的背景下，文化特色不仅是抵御同化风险的“盾牌”，更是国家识别的要素。当前最大的挑战是在快速发展的数字环境中，既要保护又要发扬独特的文化价值。这也是创新创意的基础，将无形价值转化为有形产品，为精神生活和经济发展做出贡献。



近年来，越南文化产业按照“创意—数字化—技术”的生态系统方向发展。越共中央政治局关于发展科学技术、创新创意和数字化转型的第57-NQ/TW号决议创造了新动力，使技术成为促进文化创意的基础设施。



网络空间为每一位公民参与创造和传播文化产品提供了机会。许多具有越南特色的内容吸引了国内外大量公众，例如和敏智、德福、黄垂玲等的音乐作品。此外，运用现代技术的大型文化活动和文化节日也有助于“复活”遗产，产生强大的传播效应。

然而，数字环境也存在不少偏离标准的表现。一些歪曲历史、鼓吹不良生活方式、“蹭热度”的内容对社会产生负面影响。主要原因来自于部分用户盲目从众、缺乏对文化和法律的了解。职能部门已对多起违规内容进行了处理和删除。

文化特色不仅是抵御同化风险的“盾牌”，更是国家识别的要素。图自越通社

提升文化“抵抗力”



越共中央政治局关于文化发展的第80-NQ/TW号决议强调，“发展越南文化和越南人是重要的基础、内生资源、巨大动力、支柱和调节器，有助于促进国家快速可持续发展”。在数字环境中，保护文化特色与每个个体的数字能力紧密相连。当每一位公民都具备技术知识，懂得评估、识别、验证和恰当使用信息时，他们就会更负责任地使用社交媒体。具备数字能力的公民正是在数字环境中维护和保护越南文化特色的核心力量。



为提高文化“抵抗力”，需要从教育培训入手。培养年轻一代的民族自豪感、文化知识、行为技能和创造精神，将有助于塑造他们在数字环境中的行为。技术能力与文化深度相结合，帮助公民选择、创造和传播合适的价值，同时识别和抵制反文化趋势。



来自越北文化艺术高等专科学校的阮氏雪绒博士认为，在数字化转型的背景下，需要重视培养文化自主能力、信息技能和保护特色的意识。将数字人文、传媒道德、数字话语分析等内容纳入教育课程，是为年轻一代形成“文化过滤器”的必要之举。



与此同时，需要发挥知识界和人文社会科学界的作用，引导认知，构建符合数字时代的文化价值体系。职能部门也需要完善法律框架、制定行为准则，以阻止破坏文化价值的内容，同时鼓励积极向上的创意。（完）