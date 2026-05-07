波那加塔庙会：为游客带来文化的深度体验

越通社庆和省——农历三月，庆和省波那加塔（Pô Nagar）遗迹氛围坊变得格外神圣而热闹。清晨时分，络绎不绝的游客前来祭拜、参观，场面庄重肃穆。在初升的阳光下，鼓声、锣声与占族、传统奥戴以及熏香的氤氲香气交织在一起，在盖河畔营造出独特的文化氛围。



在2026年波那加塔庙会期间，迎水仪式于5月5日（即农历三月十九）上午举行。



这些日子，组委会在波那加塔国家级特别遗迹举行了多项颇具意义的活动，包括开幕式、敲鼓开庙仪式、上香仪式、浴佛大典、母神更衣仪式、抬轿仪式、超度法会、放花灯活动、祈求国泰民安仪式等。



庙会期间，占族同胞是各种仪式的文化主体。他们携带世代传承的信仰理念、服饰、祭品、祷文和传统礼仪。占族祭司的参与，使得庙会能够保持其核心文化特色。与此同时，越族同胞参与天依阿那祭祀信仰，也体现出庆和省这片土地长期以来的文化交融过程。



人民和群众参加迎水仪式。图自越通社

波那加塔原本是占族人独具特色的建筑艺术遗产。据公开资料显示，该遗产建于8世纪至13世纪，用于供奉占族妈祖——婆那加女神。目前该遗迹仍保留五座建筑。其中，东北塔（又称主塔）高23米、南塔高18米、东南塔高7.1米、西北塔高9米。



波那加塔遗迹于1979年被列为国家级遗迹。2025年1月17日，政府总理签发决定，将芽庄市波那加塔艺术建筑遗迹列为国家级特别遗迹。



对于游客而言，波那加塔是他们一直向往的特色文化目的地，因为随着时间的流逝，古老的占族建筑依然得以保存至今。在这里，游客有机会聆听关于占族妈祖的故事，体验社区中世代流传下来的古老仪式，从而打造深度文化体验。



河内游客阮氏和表示，波那加塔庙会让游客更深入了解占族文化、圣母祭祀信仰，越族与占族文化交融。她认为这是一次非常有意义的体验。芽庄不仅拥有颇具魅力的海滩，还拥有丰富的文化内涵。



连日来，前来主塔上香的群众络绎不绝。占族服饰的色彩、熏香的烟雾以及盖河上闪烁的花灯交相辉映，营造出绚丽而神秘的美感。在这片神圣空间中，占族遗产继续得以保护传承下来。（完）

