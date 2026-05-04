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世界著名钢琴家凯文·肯纳即将赴越南演出

据越南古典音乐协会的消息，第十二届肖邦国际钢琴比赛得主、著名钢琴家凯文·肯纳（Kevin Kenner）即将赴越演出。他将与越南钢琴家阮越忠及五重奏乐团合作，参加于5月22日在河内还剑湖剧院和5月24日在胡志明市大剧院举行题为“感恩”的室内乐音乐会。

著名钢琴家凯文·肯纳。图自互联网
著名钢琴家凯文·肯纳。图自互联网

越通社河内——据越南古典音乐协会的消息，第十二届肖邦国际钢琴比赛得主、著名钢琴家凯文·肯纳（Kevin Kenner）即将赴越演出。他将与越南钢琴家阮越忠及五重奏乐团合作，参加于5月22日在河内还剑湖剧院和5月24日在胡志明市大剧院举行题为“感恩”（In Gratitude）的室内乐音乐会。

本次音乐会共分为三个部分，分别对应“感恩”这一主题的三层含义。除了钢琴家凯文·肯纳的演出，在音乐会的第二和第三部分，观众将有机会欣赏到钢琴家阮越忠的精彩演出。

凯文·肯纳是当今世界顶级肖邦音乐诠释者之一。他在1990年华沙第十二届肖邦国际钢琴比赛中夺冠，并以此获得国际认可。此外，他还在柴可夫斯基国际音乐比赛中取得了卓越成就，他的演艺和录音事业遍布了全球。

此外，肯纳还是美国迈阿密大学弗罗斯特音乐学院的一位极具影响力的教育家。他不仅传授演奏技巧，还为包括钢琴家阮越忠在内的年轻一代艺术家开启了音乐思维，并激发了他们的艺术精神。

钢琴家阮越忠曾在多项国际比赛中获奖，其中包括在波兰获得的肖邦音乐相关奖项。他曾在欧洲、亚洲和美国的多个大型艺术活动进行演出。阮越忠目前正在凯文·肯纳的直接指导下攻读博士学位。

本次音乐会还有多位特邀室内乐演奏家参加，包括：帕维尔·扎莱斯基（Paweł Zalejski，第一小提琴）、谢庆灵（第二小提琴）、冯怀秋（中提琴）、刘璃璃（大提琴）及武锦绣（低音提琴）。其中，帕维尔·扎莱斯基是国际公认的波兰小提琴家，特别是在室内乐领域享有盛誉。他是欧洲领先的弦乐四重奏乐团——阿波罗·穆萨盖特四重奏（Apollon Musagète Quartet）的创始人及第一小提琴。

此次音乐会由越南古典音乐协会主办，并由 Impressivo Production & Enterprise 公司协作承办。（完）

越通社
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