河内市：以文化赋能旅游业腾飞

越通社河内——自越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议颁布以来，首都河内正在逐步将各项目标与方向具体化。不仅局限于口号或表面活动，将文化打造为发展支柱这一任务正朝着实质、高效且具影响力的方向推进。



将决议落实到实处



河内市委于2026年3月发布的行动计划展现了清晰的思路：河内并不缺乏文化资源，核心在于如何挖掘并重新组织这些资源。



至2030年河内市发展计划中提出了非常具体的指标：95%的基层文化设施高效运行；100%的学生能够获取艺术与遗产教育；100%的国家级及国家级特别遗迹实现数字化并在数字平台上应用；文化产业对地区生产总值（GRDP）的贡献率达到9%左右。



为实现上述目标，河内市委颁发了落实第80号决议的行动计划。其中，提出了10项重点任务与方案，包括：创新文化发展思维、根据《首都法》（修订版）和《首都总体规划》完善体制政策，构建文化创意生态系统，并将文化产业打造为尖端经济产业。



市政府还重点创新文化传播方式，加大数字化转型力度，构建文化创意生态系统并将其作为发展动力；推进数据数字化、开发多平台产品，打造与旅游和文化产业挂钩的河内文化品牌；加强技术在遗产保护与开发及吸引创意人才方面的应用。



其中，数字化转型被确定为突破口。市政府致力于构建数字共享数据库；在各遗迹和文化设施推行数字展览、虚拟导览及自动导览应用。



河内市注重构建以企业为动力、人民为中心的文化创意生态系统。多处遗迹正在申报特级国家级遗迹，如金莲寺、镇国寺、巴维山伞圆山圣祠遗迹区等。



与此同时，嘲剧、改进剧、木偶戏、话剧等各种传统艺术类型正在得到修复并与旅游相结合；加强河内与周边地区的文化区域联动；在河内古街、还剑湖、西湖、红河、唐林古村等潜在空间打造特色文化旅游产品；开发数字美食地图和体验之旅；吸引并支持文化创意人才。



以文化赋能旅游业腾飞



作为联合国教科文组织创意城市网络成员，河内持续展现魅力：2025年接待游客近3000万人次，2026年前4个月超过1200万人次。创意空间、夜间经济、美食及文化活动正逐渐成为首都名片。



特别是，《首都法》（修订版）和展望百年的《首都总体规划》创造了重要的法律基础，为调动资源和重新定位文化在发展中的角色开辟了空间。

河内集中各类传统艺术并将其与旅游相结合。图自越通社

然而，在这些优势之外仍存在不少瓶颈，例如：部分人员对文化的认识尚不全面；科学技术、创新创意及数字化转型应用滞后；文化设施系统与文化空间分布不均；艺术发展资源利用与扶持力度有限等。



为破解瓶颈，首都旅游部门组织了多项考察活动，加强旅行社与地方之间的对接沟通。行内专家、管理者和企业高度评价河内各处目的地潜力，并建议创新组织管理模式以提升挖掘效率；主动更新产品、投资修缮遗迹、打造精品线路并加大数字平台宣传力度。



在行动计划提出的10项方案中，值得关注的是加大科技应用与数字化转型，构建以企业为动力、人民为中心的多元现、代化文化创意生态系统。同时，对文化资源的识别与妥善处理，有望破解现存瓶颈，为全市各地有效挖掘文化潜力创造动力。



综上所述，河内落实第80-NQ/TW号决议正由蓝图转变为生动实践。挑战不局限于保护与识别文化价值，更是如何通过优化组织与深度挖掘，推动文化资源真正转化为首都发展的强大动力。（完）



