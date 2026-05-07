文化

河内市：以文化赋能旅游业腾飞

自越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议颁布以来，首都河内正在逐步将各项目标与方向具体化。不仅局限于口号或表面活动，将文化打造为发展支柱这一任务正朝着实质、高效且具影响力的方向推进。

游客参观河内博物馆。图自越通社
游客参观河内博物馆。图自越通社

越通社河内——自越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议颁布以来，首都河内正在逐步将各项目标与方向具体化。不仅局限于口号或表面活动，将文化打造为发展支柱这一任务正朝着实质、高效且具影响力的方向推进。

将决议落实到实处

河内市委于2026年3月发布的行动计划展现了清晰的思路：河内并不缺乏文化资源，核心在于如何挖掘并重新组织这些资源。

至2030年河内市发展计划中提出了非常具体的指标：95%的基层文化设施高效运行；100%的学生能够获取艺术与遗产教育；100%的国家级及国家级特别遗迹实现数字化并在数字平台上应用；文化产业对地区生产总值（GRDP）的贡献率达到9%左右。

为实现上述目标，河内市委颁发了落实第80号决议的行动计划。其中，提出了10项重点任务与方案，包括：创新文化发展思维、根据《首都法》（修订版）和《首都总体规划》完善体制政策，构建文化创意生态系统，并将文化产业打造为尖端经济产业。

市政府还重点创新文化传播方式，加大数字化转型力度，构建文化创意生态系统并将其作为发展动力；推进数据数字化、开发多平台产品，打造与旅游和文化产业挂钩的河内文化品牌；加强技术在遗产保护与开发及吸引创意人才方面的应用。

其中，数字化转型被确定为突破口。市政府致力于构建数字共享数据库；在各遗迹和文化设施推行数字展览、虚拟导览及自动导览应用。

河内市注重构建以企业为动力、人民为中心的文化创意生态系统。多处遗迹正在申报特级国家级遗迹，如金莲寺、镇国寺、巴维山伞圆山圣祠遗迹区等。

与此同时，嘲剧、改进剧、木偶戏、话剧等各种传统艺术类型正在得到修复并与旅游相结合；加强河内与周边地区的文化区域联动；在河内古街、还剑湖、西湖、红河、唐林古村等潜在空间打造特色文化旅游产品；开发数字美食地图和体验之旅；吸引并支持文化创意人才。

以文化赋能旅游业腾飞

作为联合国教科文组织创意城市网络成员，河内持续展现魅力：2025年接待游客近3000万人次，2026年前4个月超过1200万人次。创意空间、夜间经济、美食及文化活动正逐渐成为首都名片。

特别是，《首都法》（修订版）和展望百年的《首都总体规划》创造了重要的法律基础，为调动资源和重新定位文化在发展中的角色开辟了空间。

vnanet-potal-ha-noi-dua-nghi-quyet-80-nqtw-vao-thuc-tien-tu-tai-nguyen-den-nguon-luc-phat-trien-8746016.jpg
河内集中各类传统艺术并将其与旅游相结合。图自越通社

然而，在这些优势之外仍存在不少瓶颈，例如：部分人员对文化的认识尚不全面；科学技术、创新创意及数字化转型应用滞后；文化设施系统与文化空间分布不均；艺术发展资源利用与扶持力度有限等。

为破解瓶颈，首都旅游部门组织了多项考察活动，加强旅行社与地方之间的对接沟通。行内专家、管理者和企业高度评价河内各处目的地潜力，并建议创新组织管理模式以提升挖掘效率；主动更新产品、投资修缮遗迹、打造精品线路并加大数字平台宣传力度。

在行动计划提出的10项方案中，值得关注的是加大科技应用与数字化转型，构建以企业为动力、人民为中心的多元现、代化文化创意生态系统。同时，对文化资源的识别与妥善处理，有望破解现存瓶颈，为全市各地有效挖掘文化潜力创造动力。

综上所述，河内落实第80-NQ/TW号决议正由蓝图转变为生动实践。挑战不局限于保护与识别文化价值，更是如何通过优化组织与深度挖掘，推动文化资源真正转化为首都发展的强大动力。（完）

越通社
#文化 #发展支柱 #河内市 #第80号决议 河内市 越南
关注 VietnamPlus

从决议到实践

相关新闻

仪仗队前往位于富寿省义岭山的雄王祭祖圣地。图自越通社

传统文化——越南创意经济中的竞争优势

数字技术正在引发一场文化革命，不断创造新的文化形态。在全球化的潮流中，传统文化是当代创意的基础，是民族文化的核心价值，使其发展成为一种既有特色、又现代、既具吸引力、又有竞争力的数字文化。

2025年第二届升龙-河内文化节上的表演节目。图自组委会

2026年第二届升龙-河内文化节将于今年9月举行

据河内市文化体育局的消息，以“遗产流淌——Heritage Flow”为主题的2026年第二届升龙-河内文化节将于9月11日至20日在首都多个典型的文化空间举行，包括：升龙皇城、文庙-国子监、河内博物馆、东京义塾广场以及砵场（Bát Tràng）陶艺村。

在胡志明市举行的雄王祭祀仪式。图自越通社

越南文化日：文化特色与内生力量的“交汇点”

河内市国会代表、国会文化与社会委员会专职代表裴怀南副教授表示，将每年11月24日选为“越南文化日”，不仅仅是增加一个休息日，更深层次地，这是党和国家非常明确的肯定：在国家发展战略中，文化必须被置于与经济、政治和社会同等重要的地位。

更多

波那加塔庙会上的占族与越族少女。图自越通社

波那加塔庙会：为游客带来文化的深度体验

农历三月，庆和省波那加塔（Pô Nagar）遗迹氛围坊变得格外神圣而热闹。清晨时分，络绎不绝的游客前来祭拜、参观，场面庄重肃穆。在初升的阳光下，鼓声、锣声与占族、传统奥戴以及熏香的氤氲香气交织在一起，在盖河畔营造出独特的文化氛围。

“璀璨越南”艺术节目在“2026迎新光影音乐会”上演出。图自越通社

让越南文化特色在网络空间绽放光彩

得益于数字技术，许多曾经“沉睡”在博物馆中的越南文化价值已被唤醒，通过艺术家和社区的创意产品绽放光彩。然而，仍有一些数字产品内容存在偏差，对提升数字能力、文化自主意识、保护和弘扬“越南本色”提出了迫切要求。

老挝女生参加“未来越南语使者”比赛。图自越通社

越南语：文化“使者”与越老战略对接桥梁

在今年4月于首都万象举行的“越南语——越老桥梁” 论坛以及“未来越南语使者”比赛的热烈氛围中，越南语的生命力被赋予了新的高度。对于老挝年轻一代而言，越南语如今已成为开启知识之门的重要“钥匙”，帮助他们更深入地理解越南这一亲密邻邦的文化与人民。

著名钢琴家凯文·肯纳。图自互联网

世界著名钢琴家凯文·肯纳即将赴越南演出

据越南古典音乐协会的消息，第十二届肖邦国际钢琴比赛得主、著名钢琴家凯文·肯纳（Kevin Kenner）即将赴越演出。他将与越南钢琴家阮越忠及五重奏乐团合作，参加于5月22日在河内还剑湖剧院和5月24日在胡志明市大剧院举行题为“感恩”的室内乐音乐会。

游客在得乐博物馆体验埃地族民间乐器。图自越通社

高原文化“留住”游客脚步

在今年4·30南方解放日和5·1国际劳动节假期期间，得乐省多地组织了系列文化艺术活动，弘扬当地文化特色，满足民众和游客的需求。

伦班·西亚尼帕尔在家中专门留出一角，用于举办朋友聚会，分享关于越南的美好回忆。

深藏印尼的“越南博物馆”

据越通社驻印度尼西亚记者报道，在印尼爪哇岛本多克格德一条宁静的小街上，伦班·西亚尼帕尔的住所给来访者留下深刻印象。这并非因为建筑本身独特，而是屋内被布置成一座“微型越南博物馆”，陈列着数百件他在河内工作生活期间收集的珍贵纪念物。

越南常驻联合国团团长杜雄越大使（中）在座谈会上发言。图自越通社

弘扬佛教价值 促进全球和平与合作

题为“弘扬佛教价值 促进全球和平与合作”的联合国卫塞节庆祝座谈会于4月30日在位于美国纽约的联合国总部举行。该活动由印度常驻联合国代表团主办，众多成员国代表和国际学者出席。

2026下龙狂欢节：彰显文化产业发展思维。图自越通社

2026下龙狂欢节：彰显文化产业发展思维

2026下龙狂欢节于4月30日晚举行，来自广宁省54个乡、坊、特区的代表参加活动，并展现现代灯光技术表演。这不仅是一场绚丽的节日盛会，更体现落实越共中央政治局关于文化发展的第80号决议的具体努力，彰显广宁省将遗产转化为强大的内生资源，在新时代推动文化产业实现突破性发展的新思维。

2025年顺化国家旅游年期间举行的活动吸引众多游客参加。图自越通社

向海外宣传推广越南国家形象

越南文化、体育与旅游部近日颁发了第942号决定，批准关于实施《2026-2030年及展望至2045年对外宣传国家形象战略》的计划。此举旨在提升国家的地位、信誉与形象，并推动文化产业的发展，符合中央政治局2026年1月7日颁发有关发展越南文化的第80号决议及政府于2026年2月24日颁发的第30号决议精神。

韩国总统夫人手拿冰淇淋漫步在河内街头的人群中。图自越通社

越南美食行遍全球

韩国总统及其夫人日前在河内品尝河粉、街头小吃、冰淇淋的场景，再次推动越南美食在世界范围内广泛传播。

Viettel被品牌金融（Brand Finance）评为全球电信运营商中品牌实力最强的品牌。 图自越通社

提升越南企业品牌价值

近年来，越南国家品牌地位不断巩固，获得“国家品牌”认定的产品数量在各轮评选中持续增长。这表明，只要在战略、技术或品牌管理方面进行系统性投入，越南企业完全有能力打造出卓越的品牌价值，并在国际市场上参与竞争。近年来，越南国家品牌地位不断巩固，获得“国家品牌”认定的产品数量在各轮评选中持续增长。这表明，只要在战略、技术或品牌管理方面进行系统性投入，越南企业完全有能力打造出卓越的品牌价值，并在国际市场上参与竞争。

游客们参观山罗省盛开的李子园。图自越通社

“高山色彩”展览会即将盛大开幕

据越南文化体育与旅游部文化艺术展览中心公布的消息，“高山色彩”展览会将于2026年5月8日至10日在山罗省木山坊综合服务中心举办。

制片人兼总导演申昌石介绍电影内容。图自越通社

越韩合拍关于民族英雄陈兴道的电影项目

越南与韩国合作拍摄有关越南民族英雄兴道大王陈国峻（即陈兴道）的电影项目发布会近日在首尔举行，标志着这一预计投资总额约300亿韩元（约合2030万美元）的大规模制作项目进入实施阶段。