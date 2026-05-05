文化

创新遗产保护与利用方式

保护与弘扬遗产价值，不仅仅是维持其原状，更需要在新时代背景下探索更加适宜的路径。

国内外游客融入这份宁静的氛围，成为世界文化遗产当代生命力的一部分。图自yue'tong'she
国内外游客融入这份宁静的氛围，成为世界文化遗产当代生命力的一部分。图自yue'tong'she

越通社河内——保护与弘扬遗产价值，不仅仅是维持其原状，更需要在新时代背景下探索更加适宜的路径。

这一理念在越共中央政治局2026年1月7日颁布的关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议中得到明确体现。决议提出，要创新文化在社会生活中的传播内容与形式。从部分地方的实践来看，“遗产护照”正成为将这一要求具体化的有益尝试。

当前面临的挑战是，如何让遗产不仅得到保护，更能有机融入现实生活。现实表明，不少遗址和博物馆仍沿用传统模式，缺乏联动性与互动体验。

顺化市率先探索了遗产的新型利用方式，通过“旅游护照”模式进行创新。从2018年的一本旅游推介手册起步，如今“顺化旅游护照”已发展为“顺化城市护照”数字应用，其中“遗迹护照”作为核心功能，将各遗产点串联成结构化的参观路线。


顺化市旅游局局长陈氏怀簪表示，当地游客数量可观，但参观行程缺乏连贯性，也难以激发深度探索的动力。而顺化拥有以古都遗迹群为代表的集中式遗产资源。她指出，打造“旅游护照”的目的是将参观过程转化为互动式体验，而非停留在单纯观光层面。


通过该应用，游客可利用GPS在各遗迹点“打卡”，每个点对应一个确认标记。完成一定打卡数量后，游客可获得优惠或奖励。每个目的地还附有简明的信息与故事，帮助游客更好地理解其历史文化价值。

顺化市旅游部门反馈，市场反应总体积极，分为三类：年轻游客和国际游客接受度高，尤其喜爱探索性和“收集式”体验；家庭游客将其视为有益儿童互动的活动，有助于延长停留时间；传统游客虽初感新奇，但在引导下也能迅速适应并参与其中。

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国内外游客沉浸于这份宁静的时光之中，融入其间，成为世界文化遗产当代生机与活力的一部分。图自越通社

“遗产护照”推动了从被动参观向主动参与的转变。通过积分和任务完成机制，参与者不仅是“走过”，更是深度参与探索过程。“游戏化”元素增强了游客与遗产之间的情感连接。

这一模式还体现了数字平台与遗产内容的深度融合。数字化不仅方便游客获取信息，也为分析参观行为提供数据支撑，从而服务于遗产管理、保护与价值弘扬，提升运行效率与可持续性。这契合了第80-NQ/TW号决议中推动文化领域数字化转型的要求。

在国际上，以体验路径组织遗产的做法已在多个国家实施，如日本的“日本遗产”项目和欧洲的“欧洲遗产标志”倡议。而在越南，这一形式尚未广泛推广。这些模式的共同点是，将遗产从静态展示转变为以游客为中心的引导式体验。

从越南实践看，“遗产护照”既顺应国际趋势，也根据各地实际情况进行了本地化调整。

“遗产护照”不仅是提升体验的工具，更是重塑人与遗产关系的一种方式。当遗产被置于互动式参观路径中，其可及性显著提升，从而有助于在当代生活中更好地保护和弘扬遗产价值。（完）

下龙湾美景。图自越通社

将遗产转化为资产：可持续旅游的新动力

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越通社
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从决议到实践

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