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越南文化日：文化特色与内生力量的“交汇点”

河内市国会代表、国会文化与社会委员会专职代表裴怀南副教授表示，将每年11月24日选为“越南文化日”，不仅仅是增加一个休息日，更深层次地，这是党和国家非常明确的肯定：在国家发展战略中，文化必须被置于与经济、政治和社会同等重要的地位。

在胡志明市举行的雄王祭祀仪式。图自越通社
在胡志明市举行的雄王祭祀仪式。图自越通社

越通社河内——河内市国会代表、国会文化与社会委员会专职代表裴怀南副教授表示，将每年11月24日选为“越南文化日”，不仅仅是增加一个休息日，更深层次地，这是党和国家非常明确的肯定：在国家发展战略中，文化必须被置于与经济、政治和社会同等重要的地位。

裴怀南强调，要使文化思想成为社会的精神基石、内生力量和发展动力并深入实际生活，就必须通过具体、易识别、易感受的政策决策来体现。选择一个正式的日子让全社会共同关注文化、共同休息、参与和享受，正是这一思路的生动体现。

他认为，这一决定具有广泛的意义。首先，它创造了一个国家的“精神交汇点”，让每个公民都有机会回归自己的文化文化特色、回归家庭、社区、传统以及构成越南文化特色的美好价值观。在现代快节奏的社会中，专门为文化设立一天，是在提醒人们：人不只为工作而活，也为记忆、信念、审美、道德以及归属于一个有特色的社群而活。

其次，如果组织得当，这个日子将扩大广大民众，特别是儿童、劳动者以及偏远地区人民接触和享受文化的机会。将该日子与公立文化体育设施免、减费用挂钩的政策，表明了让文化更贴近民众的明确方向。

关于长期影响，裴怀南认为，如果实施得当，这将是一项能够提升社会对文化的认知的决定，有助于将文化从“软弱的软件”转变为一种塑造人、调节发展、巩固民族韧性的能力。一个懂得拿出正式日子来弘扬文化的社会，是一个明白发展不能仅用GDP来衡量，还应用幸福感、社区凝聚力、对文化特色的自豪感以及人民精神生活质量来衡量。

为了使越南文化日不仅仅停留在形式上的休息日，裴怀南建议必须避免仅将其视为“新的假日”的心态。他强调要按照不使文化行政化而是使文化体验社会化的精神来组织，让民众真正参与并感到文化与自己的生活直接相关。

他认为，需要将这个日子设计成一个开放的活动序列，而不仅仅是一个时段的单一活动。在国家层面，可以围绕11月24日发起越南文化周；在地方层面，必须赋予每个地方创造力，讲述自己的文化故事。重要的是，每个地方要让民众觉得那是他们自己的日子，而不是仅仅属于文化行业。

他还建议，公立文化机构如博物馆、图书馆、遗迹、剧院、文化中心等应广泛开放，提供免费或优惠项目，为家庭、学生、青年、工人、老年人举办体验活动。要让文化价值深入生活，就需要将这个日子与非常日常的内容联系起来，如家庭、机关、学校、交通中的行为文化；阅读推广；遗产教育；弘扬艺人和艺术家；将艺术带到工业区和农村地区。

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林同省的茶叶展位吸引民众前来品鉴。图自越通社

裴怀南肯定，正是通过这些看似微小的事情，文化才能真正进入生活，因为文化不仅仅是表演或节日，还是人们说话、行为处事、工作、尊重他人、保护环境、珍视传统以及对社会负责的方式。

关于通过文化产业、旅游业和创意经济将文化转化为发展资源，裴怀南认为这是当前最核心的问题之一。他指出，我们已经度过了漫长的以保护为中心任务的时期，但新背景要求更进一步：保护是为了弘扬，弘扬是为了创造新价值，创造新价值是为了反过来滋养保护。

他认为，要使文化成为发展资源，首先要改变思维：文化不仅仅是过去的遗产，更是未来的材料。这一精神符合政治局第80-NQ/TW号决议。需要建立一个连接遗产、创意、市场和技术的生态系统。一个手工艺村不仅供参观，还可以成为设计中心、体验中心、社区旅游目的地。一种民间素材可以进入当代音乐、电影、时装、电子游戏。一处遗迹可以成为用数字技术讲故事、夜游、表演艺术、体验教育的空间。

裴怀南强调，必须用今天的语言让遗产走进今天的生活，使文化不被框定在过去，而是在当下继续繁衍。但他也警示，将文化转化为发展资源并不意味着不惜一切代价商业化。必须遵守原则：开发但不破坏，弘扬但不使原始意义贫乏，创造但不迷失文化特色。

因此，国家必须发挥构建法律框架、保护知识产权、支持人才培养、投资基础设施、拓展市场和调节以确保经济与价值和谐的作用。有了正确的政策，企业就会投资；有了市场，年轻人就会创造；有了好产品，世界就会关注；而当文化创造了就业和收入时，文化本身就会有更多资源来继续得到保护和提升。

在交流结束时，裴怀南表示，相信越南的优势在于其丰富多彩的文化特色，而钥匙在于用现代、具有全球竞争力的形式来讲述这种文化特色的能力。（完）

越通社
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