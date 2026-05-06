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越南尚未发现人感染汉坦病毒病例

针对国际邮轮上出现汉坦病毒感染病例的相关信息，越南卫生部建议民众主动采取预防措施，且不要对疫情发展态势感到恐慌。

附图 图自tienphong.vn
附图 图自tienphong.vn

越通社河内——针对国际邮轮上出现汉坦病毒感染病例的相关信息，越南卫生部建议民众主动采取预防措施，且不要对疫情发展态势感到恐慌。

据越南卫生部预防疾病局消息，来自世界卫生组织的信息显示，2026年5月初，一艘从阿根廷出发、经停南大西洋的国际邮轮上，出现了一起严重急性呼吸道炎症病例群。

截至5月4日，已记录到7例与该病毒相关的病例，其中包括2例确诊感染汉坦病毒的病例和5例疑似病例。其中，有3例死亡，1例病情危重，3例症状较轻。

预防疾病局表示，汉坦病毒是一类可导致人体严重疾病的病毒，例如引发肺部综合征或伴有肾综合征的出血热。该病病程发展迅速，可导致呼吸困难、呼吸衰竭、血压下降及死亡。目前尚无特效治疗药物；治疗主要依靠在医疗机构进行监测、支持性护理和及时复苏。

这是一种由啮齿类动物（尤其是鼠类）传播给人类的急性传染病。主要传播途径是通过感染鼠类的尿液、粪便、唾液，或直接接触（眼、鼻、口腔）而感染。

值得注意的是，鼠类的干燥排泄物在清扫时可扬散为空气中的微尘；人吸入含有病原体的尘埃即有感染病毒的风险。人与人之间的传播极为罕见，但医学文献中已有记载。

该病潜伏期通常为2至4周，最长可达8周。典型症状包括：发热、发冷、头痛、头晕、肌肉疼痛、恶心、呕吐、腹痛或腹泻；之后可能出现突发性咳嗽、胸闷、呼吸困难及极度疲乏。

越南卫生部预防疾病局将继续与世卫组织及相关机构协调，跟进形势，更新信息，并指导各地方及时、适切地开展疫情防控措施。

预防疾病局确认：截至目前，越南尚未发现人感染汉坦病毒病例。然而，鉴于鼠类在越南较为普遍，为主动预防控制汉坦病毒及其他由鼠类传播给人的疫病，预防疾病局建议民众切实做好以下措施：

第一，不要直接用手触摸活鼠、死鼠、粪便、尿液、唾液或鼠巢。

第二，在清理有鼠类活动痕迹的场所时：打开门窗通风，佩戴手套和口罩；在清扫前，用消毒液或普通清洁剂溶液喷洒有粪便、尿液或鼠类筑巢的区域。切勿干扫，勿使用吸尘器或吹风机，因为这可能使含有病原体的微尘飞扬在空气中，吸入这些尘埃可能导致感染。

第三，注意在清洁打扫、处理垃圾、接触鼠类或高危区域后，用肥皂洗手。

第四，封堵缝隙以防止鼠类进入室内；必要时放置捕鼠器；将食物、饮用水存放在密闭容器内；每日清理垃圾，避免招引鼠类。

第五，在接触鼠类或其粪便、尿液、巢穴所在区域后，如出现发热、发冷、头痛、头晕、肌肉疼痛、恶心、呕吐、腹痛或腹泻等症状，应立即前往医疗机构就诊，并明确告知有接触鼠类的风险，以便得到及时的诊查和治疗。（完）

越通社
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