解除IUU“黄牌”警告：嘉来省推广电子渔业捕捞日志应用范围

越通社嘉来省——在海上作业时不再为纸质笔记本手忙脚乱，嘉莱省的许多渔民正逐渐熟悉使用电子渔业捕捞日志。这一转变不仅帮助船主和船长节省时间、实现数据安全存储，还推动生产理念向现代化、可持续方向转变。



结束长时间海上航行后，BĐ 93462 TS号渔船船主吴承靠泊归仁渔港时，已经不再像过去那样忙于提交纸质渔业捕捞日志。取而代之的是，所有进出港手续及渔获申报都可以通过智能手机快速完成。在归仁渔港调度室内，吴承只需几分钟，便可在船舶航程系统中的电子捕捞日志应用程序上完成相关资料填写。



据吴承介绍，以前使用手写日志不仅耗时、容易出错，而且在风浪环境下也难以保存，很多时候纸张被海水打湿后还得重新誊写，“简直像在写回忆录一样”。如今使用电子日志程序后，所有信息都可在整个航程中实时更新，从出港到返港全程一目了然，也使管理更加准确。



BĐ 97062 TS号渔船船主罗成山表示，在风大浪高的情况下使用纸质渔业捕捞日志非常困难。而电子日志的使用则十分简单且高效。他高兴地说，“每次撒网时，只须在应用程序上点击操作，系统就会自动更新坐标和船只位置等信息，我们只需要填写捕捞到的水产品种类和产量即可。渔船靠岸后，渔港管理部门只需将电子日志系统中的信息打印出来就完成了。整个流程非常快捷，不再像以前那样需要排队等待申报和确认水产品来源。”



据统计数据显示，截至4月底，嘉莱省共有3257艘船长12米以上的渔船使用电子捕捞日志。目前，相关服务提供单位仍在继续引导渔民安装并使用船舶航程系统中的电子捕捞日志应用程序。



渔民在电子渔业捕捞日志应用程序上操作。图自越通社

电子捕捞日志不仅为渔民在海上作业过程中提供更多便利，也为相关职能机关的管理工作，尤其是在渔获产量、申报数量以及捕捞位置的监管方面带来了更大的便利。与此同时，该系统还有助于实现数据透明化，为水产品溯源管理及打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞提供支持。



嘉莱省渔港管理委员会主任陶春善透露，目前管理委员会已要求渔民为渔船安装航程监控设备，并使用电子捕捞日志。借助这些措施，每艘渔船每次出海的数据都会每日传送回系统，用于监管工作，同时也缩短了进港手续办理及海产品来源认证的时间。



嘉莱省农业与环境厅的数据显示，目前该省共有5570艘从事水产捕捞活动的渔船已获得捕捞许可证，其中3158艘船长超过15米的渔船长期在远海作业。为支持并鼓励渔民遵守打击IUU捕捞相关规定，嘉莱省人民议会于2025年底颁布了第28/2025/NQ-HĐND号决议，对船长12米以上渔船的航程监控设备及电子日志系统服务费给予补贴。此举有助于鼓励渔民从传统人工捕捞管理方式转向透明、合法且负责任管理模式。



可以看出，电子渔业捕捞日志的全面推广，不仅解决了传统记录方式中的不足之处，也成为当地渔业数字化转型进程中的重要一步。先进科技、渔民的积极适应能力以及政府及时出台的支持政策相结合，正为实现数据透明化，逐步解除IUU“黄牌”警告，打造可持续、现代化且负责任的渔业发展未来注入强劲动力。（完）



