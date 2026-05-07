政府总理关于为民众进行免费定期体检的指示

越通社河内—— 越南政府总理5月6日签发关于为民众进行免费定期体检或疾病筛查的第17/CT-TTg号通知，旨在落实中央政治局关于采取系列突破性措施，加强保护、关怀和改善民众健康水平的第72-NQ/TW号决议。



基于此，政府于2025年9月颁布了落实第72-NQ/TW号决议的政府行动计划的282/NQ-CP号决议，国会于2025年12月颁布了关于改善民众健康水平的部分特殊政策和机制的第261/2025/QH15号决议。近段时间，卫生部、公安部和部分省市制定了计划方案，部署资金，为民众进行免费健康体检或疾病筛查。



为落实该指示，政府总理要求各部委各地区领导人加强指导，确定这是核心、长期任务，须与经济社会发展计划、保障和改善民生工作紧密挂钩、协同推进。力争2026年底，全民完成免费健康体检或疾病筛查，拥有电子健康档案。



卫生部牵头，相关部门和地方配合，核查、颁布指导文件，引导各单位、地方组织开展定期体检活动，建立并管理好电子健康档案。巩固和提升基层医疗机构能力，向政府报告实施中面临的困难并提出解决方案。



公安部牵头，相关部门配合，指导有效开发、利用国家人口数据库、电子身份认证系统，服务于电子健康档案的建立、更新以及在VNeID上的管理工作，并对参与健康检查和疾病筛查的民众进行身份认证。



教育培训部牵头，相关部门配合，指导各地、各教育机构组织实施，协调医疗机构按规定为学生、大学生和学员进行免费定期体检；于2026年6月完成此项工作，以便在2026-2027新学年开始时立即实施。



财政部牵头，相关部门配合，按规定从国家财政预算中安排经费，确保有效、节约、合规；指导越南社会保险机构及时接收、同步检查筛查数据，确保与电子健康档案及相关数据库的互联互通和数据共享。



各省、市人民委员会制定计划并指导、协调组织实施，其中关注优抚对象、老年人、残疾人、贫困户、相对贫困户、慢性病患者、少数民族和山区、边远地区民众。



政府总理要求各部委、中央相关机关、组织、企业、雇主保障劳动者的健康合法权益，特别是在工业区、出口加工区的劳动者等。（完）



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